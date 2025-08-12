俳優の瀬戸朝香さんが自身のインスタグラムを更新。子どもたちとの夏休み旅行で沖縄県の久米島を訪れたことを報告しました。



【写真を見る】【 瀬戸朝香 】 海外に住む子どもたちと久米島旅行を満喫 「一緒にいる期間は目一杯楽しむ！」「今、一番大切なことなのであーる」 家族の絆を語る



瀬戸さんは、「夏休み」と題し、「帰国した子ども達との時間…一緒にいる期間は目一杯楽しむ！」とコメント。海外に住む子どもたちが帰国し、家族での貴重な時間を過ごしていることがうかがえます。





公開された写真には、美しい久米島の自然と家族の団らんの様子が映し出されています。夕暮れ時に3人で並んで撮影した海辺の写真や、満点の星空、透明度の高い青い海など、久米島の美しい景色が多数紹介されています。





瀬戸さんは「今、一番大切なことなのであーる」という言葉からは、家族との時間を何よりも大切にしている瀬戸さんの思いが伝わってきます。





最後に、「やばっ！娘にも身長抜かれるかな」と子どもの成長を実感しているコメントで投稿を締めくくりました。





投稿には「#夏休み」「#旅行」「#久米島」「#ビーチ」「#海」「#親子」などのハッシュタグが添えられており、夏の家族旅行を楽しんでいる様子が伝わる内容となっています。







この投稿に、「素敵な親子写真ですねー」「カッコいいママで素敵ですね」「朝香さんの笑顔がほんと自然 嬉しくてたまらない感じ」「娘ちゃん背が高いですね。朝香ちゃんも高いから似たのかなぁ〜」「一緒にいられる時間を大事にしてくださいね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】