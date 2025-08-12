女優瀬戸朝香（４８）が１２日、インスタグラムに、１５歳長男、１１歳長女との３ショットを投稿した。

２人の子供はイギリスに留学していることを明かしている。「夏休み 帰国した子供達との時間…一緒にいる期間は目一杯楽しむ！今、一番大切なことなのであーる」と記し、沖縄・久米島に旅行中として、ビーチでノースリーブの黒ワンピ姿の母と、子供たちが並んでいる写真をアップ。

約１７０ｃｍとされる瀬戸の右側の長男は、母の身長を超えており、左側の娘もすらりとした長身で「やばっ！娘にも身長抜かれるかな」と記している。

「素敵な親子写真ですね」「カッコいいママで素敵ですね」「身長ありますね」「皆んな長身でカッコいい」「素敵なお子さん…羨ましいです」「２人ともおおきくなりましたね」「ますます息子くんパパ似ですね」「お子さん達もスタイルいいんですね」「後ろ姿でも美男美女オーラ出てる」「わぁ素敵なショットですね 息子さん背が高い」「撮られてる方も素敵な方なんでしょうね」と反応する投稿を集めている。