マレーシアに移住したタレントで実業家の優木まおみ（45）が12日、インスタグラムを更新。日本に残った夫について思いをつづった。

優木は今月4日、移住生活を送るため娘2人を連れてマレーシアに到着。移住の目的は“母子留学”としており、自身も英語の習得などに意欲を示している。インスタグラムでは、現地でリースした車が納車されたことや、2LDKのコンドミニアムでの生活をスタートさせたことを報告した。

ストーリーズでは、フォロワーからの質問に回答。3歳年上の夫は美容師の仕事があるため日本に残っており、「寂しくないですか？」との問いかけに「付き合って結婚して、実に13年 なんやかんやで絆があるし、毎日一緒にはいなくても繋がっている（はず？笑）だから大丈夫」とユーモアを交えて答えつつ、「パパのほうは、かしましい女3人がいないのを寂しくもあり、のびのび自由でもあり で過ごしているのではないかな」と推し量った。

優木は2013年の元日に美容師の男性と結婚。現在、11歳と8歳の娘がいる。結婚後も「basiピラティス」のインストラクター資格を取得して、自身が主宰するオンラインボディサロン「resizestyle(リサイズスタイル)」を開設、プライベートラジオも運営している。