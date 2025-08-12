2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。芸能界部門の第1位は、こちら！（初公開日 2025/04/27）。

【衝撃写真・・・】レイプ後に食べられた「悲劇のオランダ人女性(25歳)」

＊ ＊ ＊

かつて視聴率のためなら、何でもやったテレビのワイドショー。ところが、何でもござれのワイドショーにも触れてはいけないタブーが…。生前、芸能リポーターの梨元勝が漏らした「芸能界のタブー」を、報道カメラマンとして活躍する橋本昇氏の新刊『追想の現場』（鉄人社／高木瑞穂編）より一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）



生前の梨元勝氏が漏らした「芸能界のタブー」とは？ ©橋本昇

「ジャニタレをいじると、出演を断ってくる」

「SMAP」の稲垣吾郎が警察官に免許確認を求められ、逃走して逮捕されるという事件があった。週刊誌はこの事件を報道したが、ジャニーズに忖度したワイドショーは取り上げなかった。

この件を入院中の梨元氏に聞くと、「ジャニタレのゴシップをいじると、ジャニー喜多川が所属のタレントの出演を断ってくる。それを恐れて民放は知らんふりをするわけだ。それを僕はおかしいと言っているんだが……」

事実、梨本氏はワイドショーでジャニーズ事務所のタレントを特別扱いにしなかった。あのジャニー喜多川の少年への性加害事件を10年以上前に唯一レポーターとして取り上げていたのが彼だった。日本のマスメディアで取り上げたのは『週刊文春』だけ。イギリスの「BBC」が取り上げるまで他は知らん顔だった。

梨元勝の最後

果たして梨元氏は、ジャニーズ事務所のネタを取り上げたばかりにジャニー喜多川ににらまれ、仕事を減らした。

この世界に「持ちつ持たれつ」のヨイショ体質があるのは周知しながらも梨元氏は自らの芸能ジャーナリストとしての姿勢、そして信念を貫いたと言っていいだろう。

入院中の梨元氏は、自分が末期がんであることは百も承知していただろう。身近に迫った死をどう捉えているのかはわからなかった。聞くこともできなかった。ただ私の前の彼はひっきりなしに電話して、何やら忙しそうに仕事の打ち合わせをしていた。

そしてその2カ月後、梨元氏は静かに息を引き取った。65歳だった。

2025年上半期 読まれた記事「芸能界部門」結果一覧

1位：「SMAP稲垣吾郎の逮捕」を“どの局も報じなかった理由”とは…芸能リポーター梨元勝（享年65）が生前に漏らした「芸能界のタブー」

https://bunshun.jp/articles/-/81265



2位：「歌手をやめたい」23歳で結婚→休業へ…ステージ復帰を決めた松田聖子が当時の夫についた「ひどい嘘」とは？

https://bunshun.jp/articles/-/81264



3位：「食事会に呼ばれていくと男性が」「一晩過ごすことをお断りしたら…」元グラビアアイドル・小阪由佳が語る、“20年前の芸能界の当たり前”

https://bunshun.jp/articles/-/81262



4位：「もう芸能界の第一線には戻れない」と悩んだこともあったけど…2度のがんで多くのものを失った女優・原千晶（50）「それでも今は幸せな理由」

https://bunshun.jp/articles/-/81261



5位：広末涼子（44）を衝き動かす「愛情」でも「家族」でもないものとは…元夫が泣きそうな表情で語った“絶望的な無力感”

https://bunshun.jp/articles/-/81260

（橋本 昇,高木 瑞穂／Webオリジナル（外部転載））