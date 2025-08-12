今からでも間に合う！お盆休みに奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめイベントまとめ8選[2025年8月13日〜17日]
明日からのお盆休みも各地でイベントが続々開催予定。今回は2025年8月13日(水)〜17日(日)に奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめイベントをピックアップ！
【画像】三連休に奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめ夏休みイベント
■ウォーターフェスティバル (イオンモール橿原 / 7月1日〜8月24日)
全身を動かして思う存分水遊びを楽しめるエリアがオープン。ウォータースライダーや水鉄砲など、暑い夏にぴったりのウォーターアクティビティを楽しめる。各回45分で1日6回開催される。水着やビーチサンダルなどの貸出しはないので、濡れてもよい服装や日よけの帽子、飲み物などの準備が必要。
【ウォーターフェスティバル】イオンモール橿原 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1/ 2025年7月1日(火)〜8月24日(日) 休み：7月8日(火)、22日(火)、8月5日(火)、19日(火) ※雨天・荒天時は開催中止 / 10:00〜12:45、14:00〜16:45 各45分×6部の時間制、未就学児は保護者の同伴必須 / 子ども1人につき1部600円、イオンモールアプリキッズクラブ会員の場合は500円
■ポケモンセンター出張所 in イオンモール橿原 (イオンモール橿原 / 7月4日〜9月7日)
ポケモンのオフィシャルショップ「ポケモンセンター」の出張店舗、ポケモンセンター出張所がイオンモール橿原にオープンする。ゲームソフト、カードゲームなどバリエーション豊かなオリジナルグッズはもちろん、ポケモンファンにうれしいサービスやキャンペーンも豊富に用意されている。高さ約2.3メートルの大迫力「メガポケモンガチャ」も登場する。
【ポケモンセンター出張所 in イオンモール橿原】イオンモール橿原 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2025年7月4日(金)〜9月7日(日) 休み：8月19日(火) ※雨天・荒天時は開催中止 / 平日：10:00〜18:00、土日祝：10:00〜19:00 8月11日(祝)〜17日(日)は10:00〜19:00、混雑状況によって入場整理券配布となる場合あり / 入場無料
■お化け屋敷 呪いの湯 (イオンモール和歌山 / 7月18日〜8月24日)
この時期にぴったりの恐怖体験を味わえるお化け屋敷。舞台は、とある失踪事件をきっかけに廃業し、30年もの間放置された銭湯。不気味な雰囲気の古びた銭湯で起こる、スリル満点のホラー体験を楽しめる。小学生以下の希望者には、持ち歩くとお化けが近寄ってこないかもしれないという「勇気のローソク」が渡されるので、ホラーが苦手な人も楽しむことができる。
【お化け屋敷 呪いの湯 】イオンモール和歌山 / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2025年7月18日(金)〜8月24日(日) / 平日10:00〜18:00、土日祝10:00〜19:00 / 1回600円。イオンモールアプリクーポンの提示で500円。「＃和イオン呪いの湯」をSNS投稿した画面提示で500円※併用不可
■台湾祭 in 奈良橿原 2025 (イオンモール橿原 / 7月19日〜8月24日)
「365日の台湾夜市を日本で。」をテーマに開催される「台湾祭」が奈良県に初上陸。会場には、大鶏排(ダージーパイ)や魯肉飯(ルーローハン)、小籠包(ショウロンポウ)、豆花(トウファ)、雪花冰(シュエファビン)さらには台湾ビールなど、現地で人気のグルメが大集合する。台湾各地の本格的な夜市グルメを通じて、まるで台湾を訪れているかのような非日常的なひとときを味わえる。
【台湾祭 in 奈良橿原 2025】イオンモール橿原 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2025年7月19日(土)〜8月24日(日) 雨天決行、荒天中止 / 平日11:00〜20:00(LO19:30)、土日祝11:00〜21:00(LO20:30) / 入場無料、20歳未満へのアルコール提供不可
■TーREX ウォーキングショー (イオンモール橿原 / 8月16日)
6500万年の時を経て、かつて地球上に存在した最強の肉食恐竜がイオンモール橿原にやってくる。全長6メートルのティラノサウルスによる迫力たっぷりのウォーキングショーを見ることができる。ショー終了後は写真撮影会も実施される。
【TーREX ウォーキングショー】イオンモール橿原 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1/ 2025年8月16日(土) / 11:00〜、15:00〜 当日10:00より会場にて各回すべての整理券を先着で配布(なくなり次第終了)。ショー終了後の写真撮影会の参加にも整理券が必要。各回40組限定 / 入場無料
■プリキュアオールスターズがやってくる！ (イオンモール大和郡山 / 8月16日)
歴代のプリキュアが大集合。プリキュアたちと一緒に歌ったりダンスを踊ったり、楽しい思い出をつくることができる。歌とダンスが織り成す豪華なステージで会場が大いに盛り上がる。
【プリキュアオールスターズがやってくる！】イオンモール大和郡山 / 奈良県大和郡山市下三橋町741 / 2025年8月16日(土) / (1)11:00〜、(2)14:00〜 前方観覧席での観覧には整理券が必要。当日9:00〜9:50にB1中央入口前、10:00より1F北小路コートにてすべての回(各回先着80組※1組4人まで)の整理券を配布。立ち見は自由に観覧可能 / 入場無料
■わくわく恐竜王国 (イオンモール和歌山 / 8月16日・17日)
大迫力の動く恐竜がイオンモール和歌山に登場。大型肉食恐竜のティラノサウルス、3本の角を持つ巨大草食恐竜トリケラトプスの親子と一緒に写真撮影を楽しむことができる。また、大型恐竜アロサウルスにまたがる乗り物「ガオガオライド」で遊ぶことももできる。本物そっくりの巨大な恐竜の迫力を間近で見て体感することができる。
【わくわく恐竜王国 】イオンモール和歌山 / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2025年8月16日(土)・17日(日) / 11:00〜16:00 / 入場無 イオンモールアプリ内キッズクラブクーポン提示でアロサウルスに乗って遊べる
■よしもとお笑いライブ in イオンモール橿原 (イオンモール橿原 / 8月17日)
吉本興業所属の芸人たちが劇場を飛び出してイオンモール橿原でお笑いライブを開催する。出演者はネルソンズ、七面綺蘭、いぜんの3組。ネタの披露だけでなく、トーク、サイン色紙が当たるじゃんけん大会など会場全体を巻き込んだ抱腹絶倒のお笑いステージを披露してくれる。
【よしもとお笑いライブ in イオンモール橿原】イオンモール橿原 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1/ 2025年8月17日(日) / (1)13:00〜、(2)15:00〜 (各30分) 着座エリアでの観覧には1人につき1枚整理券が必要。当日10:00よりサンシャインコート 1F南入口(10:15以降は会場付近)にてすべての回(各回80人)の整理券を配布※立ち見は自由に観覧可能 / 入場無料
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
