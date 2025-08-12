ロンドン序盤、ポンドが堅調 英雇用統計結果を受けて＝ロンドン為替



ロンドン序盤、米ＣＰＩ発表を控えて全般に様子見ムードが広がる中で、ポンドが堅調に推移している。日本時間午後３時に発表された一連の英雇用統計発表内容を受けて買われている。ポンドドルは1.3460レベル、ポンド円は199.62レベル、ユーロポンドは0.8632レベルといずれもポンド高水準を伸ばしている。



４－６月期の英ＩＬＯ失業率は４．７％と前回から変わらなかった。４－６月の雇用者数は２３．８万人増と市場予想１８．５万人増を上回った。前回値は１３．４万人増だった。



７月の有給従業員は８千人減と、減少はしたものの、市場予想２万人減を上回った。前回値は４．１万人減から２．６万人減に上方修正されている。また、７月の社会保障受給ベースの失業率は４．４％と前回の４．４％（４．５％から下方修正）と同水準だった。



GBP/USD 1.3457 GBP/JPY 199.57 EUR/GBP 0.8634

外部サイト