通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間８．１％に小幅低下

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.11　7.33　6.56　6.73
1MO　9.14　7.61　7.38　7.04
3MO　9.65　7.49　8.23　7.28
6MO　9.67　7.39　8.59　7.45
9MO　9.69　7.41　8.83　7.63
1YR　9.73　7.44　9.03　7.79

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.94　7.78　7.64
1MO　8.02　8.40　7.87
3MO　9.02　8.77　7.99
6MO　9.41　9.04　8.01
9MO　9.67　9.26　8.05
1YR　9.85　9.48　8.11
東京時間16:38現在　参考値

　ロンドン序盤、１週間ボラティリティー水準が全般的に低下している。米ＣＰＩ発表が変動要因となっているものの、米中一時関税停止措置が９０日間延長されたことで貿易戦争の構図が緩和されている。また、夏季休暇シーズンであることも取引需要を低減されているようだ。