通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８．１％に小幅低下
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.11 7.33 6.56 6.73
1MO 9.14 7.61 7.38 7.04
3MO 9.65 7.49 8.23 7.28
6MO 9.67 7.39 8.59 7.45
9MO 9.69 7.41 8.83 7.63
1YR 9.73 7.44 9.03 7.79
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.94 7.78 7.64
1MO 8.02 8.40 7.87
3MO 9.02 8.77 7.99
6MO 9.41 9.04 8.01
9MO 9.67 9.26 8.05
1YR 9.85 9.48 8.11
東京時間16:38現在 参考値
ロンドン序盤、１週間ボラティリティー水準が全般的に低下している。米ＣＰＩ発表が変動要因となっているものの、米中一時関税停止措置が９０日間延長されたことで貿易戦争の構図が緩和されている。また、夏季休暇シーズンであることも取引需要を低減されているようだ。
