G大阪MFネタ・ラヴィが町田へ完全移籍「別れを告げる時は常に辛いものですが…」
ガンバ大阪は12日、MFネタ・ラヴィ(28)がFC町田ゼルビアへ完全移籍することを発表した。
イスラエル代表のネタ・ラヴィは2023年にG大阪へ加入。今季は開幕節のセレッソ大阪戦でJ1初ゴールを記録し、リーグ戦18試合に出場している。加入先の町田を通じて「この度、FC町田ゼルビアに加入する機会をいただき、とても興奮しています。新しいチームメイトと会えること、そしてスタジアムで皆さんにお会いできることを心から楽しみにしています。選手としての自分の経験を活かし、クラブの目標達成のために全力を尽くします。一緒に戦いましょう!頑張ります!!」とコメントした。
また、G大阪を通じて以下のように伝えている。
「別れを告げる時は常に辛いものですが、この素晴らしい2年半を共に過ごしたガンバ大阪、そして関わるすべての方々に感謝申し上げます。このクラブでプレーする中で、私は人としても選手としても成長することができました。尊敬してやまない日本サッカーや文化を学ぶ機会をいただきましたし、ガンバで過ごした思い出は常にいい記憶として私の心の中に刻まれるでしょう。ファン・サポーターの皆様、良い時も悪い時も温かい声援をいただき本当にありがとうございました。常にチームのためにベストを尽す努力をしてきましたし、その姿をこれからも覚えていてもらえたら嬉しいです。皆さんのこれからに、幸運が訪れることを願っています。本当にありがとうございました」
イスラエル代表のネタ・ラヴィは2023年にG大阪へ加入。今季は開幕節のセレッソ大阪戦でJ1初ゴールを記録し、リーグ戦18試合に出場している。加入先の町田を通じて「この度、FC町田ゼルビアに加入する機会をいただき、とても興奮しています。新しいチームメイトと会えること、そしてスタジアムで皆さんにお会いできることを心から楽しみにしています。選手としての自分の経験を活かし、クラブの目標達成のために全力を尽くします。一緒に戦いましょう!頑張ります!!」とコメントした。
「別れを告げる時は常に辛いものですが、この素晴らしい2年半を共に過ごしたガンバ大阪、そして関わるすべての方々に感謝申し上げます。このクラブでプレーする中で、私は人としても選手としても成長することができました。尊敬してやまない日本サッカーや文化を学ぶ機会をいただきましたし、ガンバで過ごした思い出は常にいい記憶として私の心の中に刻まれるでしょう。ファン・サポーターの皆様、良い時も悪い時も温かい声援をいただき本当にありがとうございました。常にチームのためにベストを尽す努力をしてきましたし、その姿をこれからも覚えていてもらえたら嬉しいです。皆さんのこれからに、幸運が訪れることを願っています。本当にありがとうございました」