岡山MF佐藤龍之介が2回目のJ1月間ヤングプレーヤー賞!! 選考委員「いまや立派なチームの中核だ」
Jリーグは12日、ファジアーノ岡山MF佐藤龍之介が7月度のJ1月間ヤングプレーヤー賞に選出されたことを発表した。佐藤は4月度以来2回目の受賞となる。
18歳の佐藤は6月にA代表デビューを飾り、7月はE-1選手権にも参加。また、7月のリーグ戦全2試合でフル出場した。JFA技術委員会は「世代を超えてA代表に選出された選手」と期待を示し、北條聡選考委員は「得点もアシストもなかったが、持ち前のハードワークで攻守に貢献。いまや立派なチームの中核だ」と評価した。
佐藤はリーグを通じて以下のようにコメントしている。
「この度は7月度の明治安田J1リーグ月間ヤングプレーヤー賞をいただき、嬉しく思います。試合を重ねるごとに、自信を持って心の底からプレーを楽しめています。チームの勝利に貢献するゴールやアシストができるよう引き続き頑張ります」
J2はいわきFCのMF石渡ネルソン、J3はザスパ群馬のMFモハマド・ファルザン佐名が受賞した。
