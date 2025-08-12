「台風11号」今どこに？

気象庁によりますと、台風11号は、きょう（12日）午後3時には沖縄の南にあって、1時間におよそ30キロの速さで西北西へ進んでいます。

▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション

中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、中心から半径85キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。

また、中心の北東側330キロ以内と南西側280キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路予想は【画像①】の通りです。

今後の進路はどうなる？

台風の中心は、



あす（13日）午前3時には石垣島の南約290キロ

中心の気圧は965ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は40メートル、

最大瞬間風速は55メートル

予報円の中心から半径150キロ以内では風速25メートル以上の暴風域に入るおそれ



あす（13日）午後3時には台湾

中心の気圧は975ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は35メートル、

最大瞬間風速は50メートル

予報円の中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風域に入るおそれ



台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、



あさって（14日）午後3時には華南

中心の気圧は998ヘクトパスカル



が予想されます。

全国各地の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の情報に注意してください。