【台風情報】「台風11号（ポードル）」今後の進路は？13日に強い勢力で石垣島に接近へ【台風いつどこへ？今後16日間の天気予報シミュレーション 気象庁 12日午後5時半更新】
「台風11号」今どこに？
気象庁によりますと、台風11号は、きょう（12日）午後3時には沖縄の南にあって、1時間におよそ30キロの速さで西北西へ進んでいます。
▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション
中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、中心から半径85キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。
また、中心の北東側330キロ以内と南西側280キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。
今後の進路予想は【画像①】の通りです。
今後の進路はどうなる？
台風の中心は、
あす（13日）午前3時には石垣島の南約290キロ
中心の気圧は965ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は40メートル、
最大瞬間風速は55メートル
予報円の中心から半径150キロ以内では風速25メートル以上の暴風域に入るおそれ
あす（13日）午後3時には台湾
中心の気圧は975ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は35メートル、
最大瞬間風速は50メートル
予報円の中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風域に入るおそれ
台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、
あさって（14日）午後3時には華南
中心の気圧は998ヘクトパスカル
が予想されます。
全国各地の天気への影響は？
今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。
今後の情報に注意してください。