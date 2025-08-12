町田、Ｇ大阪からＭＦネタラビを完全移籍で獲得「クラブの目標達成のために全力を尽くします」

Ｊ１町田は１２日、Ｇ大阪のＭＦネタラビ（２８）を完全移籍で獲得したことを発表した。ラビはクラブを通じて「新しいチームメイトと会えること、そしてスタジアムで皆さんにお会いできることを心から楽しみにしています。選手としての自分の経験を活かし、クラブの目標達成のために全力を尽くします。一緒に戦いましょう！頑張ります！！」とコメントした。

ネタラビはＪリーグ史上初のイスラエル人選手として、２３年にＧ大阪に加入。ボランチの位置でＧ大阪の主力を担い、今季は離脱もありながら１８試合に出場していた。

町田は今秋から始まるアジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）へ向けて、選手層の強化が焦点になっていた。原靖フットボールダイレクターも、今季序盤に主力の負傷が続いたこともあり「うちはもう４〜５人がデプスが足りない」と６月に話していた。

町田は現在首位と勝ち点４差の５位。リーグ戦はクラブ記録に並ぶ６連勝中、公式戦は９連勝中と、リーグ優勝へ向けてギアを上げてきた。天皇杯でも８強に残っている。実力者の加入を経て、初タイトル獲得、そしてアジアでの躍進も狙う。