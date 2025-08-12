大雨となったきのうの連休最終日。車のトラブルを素早く解決する、JAFに密着しました。

【写真を見る】「虫が原因だと思うんですけど…」車のバッテリー上がりどう防ぐ？ 免許取得後わずか2週間でパンクも… JAFに密着

愛知支部16年目のベテラン隊員、福岡賢明さん（36）。勤務開始から約20分、さっそく出動要請がきました。

中村区から車のエンジンがかからないという依頼です。



（福岡賢明さん）

「30分くらいで行けると思うんですけど今日は祝日なので、朝は比較的すいているんじゃないかと思います」

住宅街の中を進み、依頼者のもとへ。

（50代依頼者）

「昨日息子が乗って行こうとしたら、エンジンがかからなくてドアも開かなかったので。（息子が）旅行に行く予定で、全く動かないので」

息子は家の別の車で出かけましたが、全く動かなくなった車を見かねて父親が助けを求めたのです。

（50代依頼者）

「暑さが原因なのか、理由はわからないんですけど…」

暑さによるバッテリー上がりなのか…福岡さんがバッテリーをつなぐと車のハザードランプが点灯。

（福岡さん）「車の方は問題ないですが、バッテリーですね、つけっぱなしが原因になったと思います」

（50代依頼者）「原因はハザードのつけっぱなし。トランクの下にバッテリーがあるみたいだから、トランクが開かないとバッテリーが出てこないので、結局JAFさんじゃないとできなかった。ちょうど自宅だったのでいいですけど、これが旅先だったら大変だった」

こうしたトラブルは日頃の心がけで防げます。

（福岡さん）

「車を離れるときに何か（電気が）ついているものがないかを確認してから家に入っていただけると、バッテリー上がりのトラブルを防げる可能性が上がる」

息つく間もなく、続いての出動要請です。

「虫が原因だと思うんですけど…」

依頼者は清須市の女性。こちらもバッテリー上がり。

（40代依頼者）

「エンジンはかかっていなかったので、音がしないため気づかずそのままにしてしまった」

女性の母親が車の中にいた虫を追い出すため、エンジンをかけずにアクセサリーモードで窓を開けて、2時間放置したところバッテリーが上がってしまったんだそう。

（40代依頼者）

「虫が原因だと思うんですけど、これから気を付けたい」

（福岡さん）

「キーがONの状態だと、メーターパネルも全部つきますし、今の季節だとエアコンをよく使うと思うので、短時間でも電気が奪われることもあります」

続いて福岡さんが向かったのは、港区に住む専門学生からの依頼。

免許取得後2週間で“パンク”

（10代依頼者）「音とか、ちょっと揺れるなとか…」

（福岡さん）「違和感があってとりあえず走れるので、ご自宅まで走ってきた？」

（10代依頼者）「買い物帰りでパンクしてしまって、動きとか音がおかしかったので、JAFを呼びました」

運転免許取得から、わずか2週間。両親を乗せて買い物をした帰りにパンクしました。福岡さんによると、雨の日は異物が道路に浮きやすく、パンクトラブルは多いそうです。



福岡さんは日頃のちょっとした心がけで、こうしたトラブルは防げると念押しします。

（福岡さん）

「点検というと、ハードルが高いように思われるかもしれないですが、車屋さんの定期点検ではなくて、ガソリンスタンドでもバッテリーのチェックや空気圧の点検はできるので“身近な点検”をすることで、バッテリー上がりやパンクを防ぐきっかけになる」