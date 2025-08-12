■「恋のバタリアン」「恋のメガラバ」をコラボパフォーマンス

【写真・動画】マキシマム ザ ホルモン×SixTONESライブフォト／「恋のバタリアン」“曲解説＆ホルモンが踊ってみた”

マキシマム ザ ホルモン公式SNSにて、音楽フェス『CANNONBALL』のステージショットが公開された。

マキシマムザ亮君をSixTONESが囲み全員で熱唱している姿や、真っ赤なライトに照らされ跳ねたり客席に向かって歌う姿などが公開されている。

SixTONESはマキシマム ザ ホルモンのステージ6曲目・7曲目に出演。「恋のバタリアン」「恋のメガラバ」でコラボパフォーマンスを見せた。

投稿には“マネージャーテラによるライブレポート”として、

「ダイスケはんが『出でよ、助太刀人！』と卵を放ると、袖からボワーンと煙が立ち登り…

現れたのはなんと直前のステージに出演していたSixTONESの皆さん！！

今年は、まさかこんな日が来るとは！と何度も言っている気がします。」

とSixTONESの登場時の様子や

「ホルモンの演奏をバックにステージをあの6人が走り回り、ヘドバンしているという他では見られないレアな体験！」

「松村さんの『墓場で魅入るプリンス なう』も最高にセクシーでしたし、『一番難しい』と話されていた超高速ラップも、森本さん、高地（「高」ははしごだかが正式表記）さんが完璧にこなしてくれました。

ダイスケはんのお立ち台、『津田製麺所』に登ったジェシーさんの『Ladies ＆ Gentleman～』というセリフの周りでみんなでヘドバンしたかと思えば、それを合図に全員が走り出し、その若さと元気に追いつけないダイスケはんを置いてきぼりに(笑)」

などライブ中の様子もテキストで詳しく紹介されている。

なおマキシマムザ亮君がSixTONESに楽曲提供した「恋のバタリアン」は、マキシマム ザ ホルモン公式YouTubeで“曲解説＆ホルモンが踊ってみた”動画も公開中。