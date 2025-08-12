　8月第1週の上昇率ランキングトップの「ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンド（ＳＭＡ向け）（為替ヘッジあり）」は大幅上昇していますが、同じ外国籍ファンドに投資しているファンドは上昇しておらず、当ファンドの純資産減少による特殊要因があったものと思われます。2位と3位は金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象とするファンドです。

　下落ランキング１位の「東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド（為替ヘッジなし）（エンテック）」の主な下落要因は分配金の支払いによるものであり、期中に1080円を分配しています。


○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　+46.05％　ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンド（ＳＭＡ向け）（為替ヘッジあり）
運用会社:ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

2位　+10.05％　ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンＡコース
運用会社:ブラックロック・ジャパン

3位　+8.18％　ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンＢコース
運用会社:ブラックロック・ジャパン



○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　-7.34％　東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド（為替ヘッジなし）（エンテック）
運用会社:東京海上アセットマネジメント

2位　-7.30％　ＵＢＳ原油先物ファンド
運用会社:ＵＢＳアセット・マネジメント

3位　-7.19％　グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド（年１回決算型・為替ヘッジなし）
運用会社:ニッセイアセットマネジメント

株探ニュース