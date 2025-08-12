[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇156銘柄・下落146銘柄（東証終値比）
8月12日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは334銘柄。東証終値比で上昇は156銘柄、下落は146銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は59銘柄。うち値上がりが28銘柄、値下がりは20銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は135円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6149> 小田原エンジ 2390 +391（ +19.6%）
2位 <5985> サンコール 622 +100（ +19.2%）
3位 <5034> ウネリー 3302 +500（ +17.8%）
4位 <8105> 堀田丸正 358 +53（ +17.4%）
5位 <7071> アンビスＨＤ 725 +100（ +16.0%）
6位 <5870> ナルネット 849.9 +115.9（ +15.8%）
7位 <3842> ネクスジェン 1260 +154（ +13.9%）
8位 <6840> ＡＫＩＢＡ 390 +46（ +13.4%）
9位 <6416> 桂川電機 985 +112（ +12.8%）
10位 <4222> 児玉化 771 +80（ +11.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3905> データセク 2490 -700（ -21.9%）
2位 <387A> フラー 3200 -530（ -14.2%）
3位 <269A> Ｓａｐｅｅｔ 2612 -428（ -14.1%）
4位 <4447> ＰＢシステム 551 -86（ -13.5%）
5位 <7133> ヒュウガプラ 1318 -203（ -13.3%）
6位 <5029> サークレイス 1138 -167（ -12.8%）
7位 <6562> ジーニー 1341 -183（ -12.0%）
8位 <4488> ＡＩｉｎｓ 3670 -500（ -12.0%）
9位 <4935> リベルタ 2090 -280（ -11.8%）
10位 <4040> 南海化学 2890 -355（ -10.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6473> ジェイテクト 1485 +103.0（ +7.5%）
2位 <7832> バンナムＨＤ 5500.5 +34.5（ +0.6%）
3位 <8766> 東京海上 6420 +35（ +0.5%）
4位 <8031> 三井物 3320 +14.0（ +0.4%）
5位 <4751> サイバー 1755 +6.5（ +0.4%）
6位 <5801> 古河電 8270 +30（ +0.4%）
7位 <4506> 住友ファーマ 1401 +5（ +0.4%）
8位 <3382> セブン＆アイ 2026 +7.0（ +0.3%）
9位 <6326> クボタ 1802 +5.5（ +0.3%）
10位 <8591> オリックス 3733.1 +10.1（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9433> ＫＤＤＩ 2610 -18.5（ -0.7%）
2位 <6098> リクルート 8733 -57（ -0.6%）
3位 <4689> ラインヤフー 500 -3.0（ -0.6%）
4位 <7267> ホンダ 1641 -7.5（ -0.5%）
5位 <4188> 三菱ケミＧ 788 -2.9（ -0.4%）
6位 <5101> 浜ゴム 5109 -17（ -0.3%）
7位 <8411> みずほＦＧ 4686.1 -13.9（ -0.3%）
8位 <1605> ＩＮＰＥＸ 2381 -7.0（ -0.3%）
9位 <2914> ＪＴ 4802 -13（ -0.3%）
10位 <8306> 三菱ＵＦＪ 2218 -5.5（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
株探ニュース