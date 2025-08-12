　8月12日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは334銘柄。東証終値比で上昇は156銘柄、下落は146銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は59銘柄。うち値上がりが28銘柄、値下がりは20銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は135円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6149>　小田原エンジ　　　 2390　 +391（ +19.6%）
2位 <5985>　サンコール　　　　　622　 +100（ +19.2%）
3位 <5034>　ウネリー　　　　　 3302　 +500（ +17.8%）
4位 <8105>　堀田丸正　　　　　　358　　+53（ +17.4%）
5位 <7071>　アンビスＨＤ　　　　725　 +100（ +16.0%）
6位 <5870>　ナルネット　　　　849.9 +115.9（ +15.8%）
7位 <3842>　ネクスジェン　　　 1260　 +154（ +13.9%）
8位 <6840>　ＡＫＩＢＡ　　　　　390　　+46（ +13.4%）
9位 <6416>　桂川電機　　　　　　985　 +112（ +12.8%）
10位 <4222>　児玉化　　　　　　　771　　+80（ +11.6%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3905>　データセク　　　　 2490　 -700（ -21.9%）
2位 <387A>　フラー　　　　　　 3200　 -530（ -14.2%）
3位 <269A>　Ｓａｐｅｅｔ　　　 2612　 -428（ -14.1%）
4位 <4447>　ＰＢシステム　　　　551　　-86（ -13.5%）
5位 <7133>　ヒュウガプラ　　　 1318　 -203（ -13.3%）
6位 <5029>　サークレイス　　　 1138　 -167（ -12.8%）
7位 <6562>　ジーニー　　　　　 1341　 -183（ -12.0%）
8位 <4488>　ＡＩｉｎｓ　　　　 3670　 -500（ -12.0%）
9位 <4935>　リベルタ　　　　　 2090　 -280（ -11.8%）
10位 <4040>　南海化学　　　　　 2890　 -355（ -10.9%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6473>　ジェイテクト　　　 1485 +103.0（　+7.5%）
2位 <7832>　バンナムＨＤ　　 5500.5　+34.5（　+0.6%）
3位 <8766>　東京海上　　　　　 6420　　+35（　+0.5%）
4位 <8031>　三井物　　　　　　 3320　+14.0（　+0.4%）
5位 <4751>　サイバー　　　　　 1755　 +6.5（　+0.4%）
6位 <5801>　古河電　　　　　　 8270　　+30（　+0.4%）
7位 <4506>　住友ファーマ　　　 1401　　 +5（　+0.4%）
8位 <3382>　セブン＆アイ　　　 2026　 +7.0（　+0.3%）
9位 <6326>　クボタ　　　　　　 1802　 +5.5（　+0.3%）
10位 <8591>　オリックス　　　 3733.1　+10.1（　+0.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　　 2610　-18.5（　-0.7%）
2位 <6098>　リクルート　　　　 8733　　-57（　-0.6%）
3位 <4689>　ラインヤフー　　　　500　 -3.0（　-0.6%）
4位 <7267>　ホンダ　　　　　　 1641　 -7.5（　-0.5%）
5位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　　788　 -2.9（　-0.4%）
6位 <5101>　浜ゴム　　　　　　 5109　　-17（　-0.3%）
7位 <8411>　みずほＦＧ　　　 4686.1　-13.9（　-0.3%）
8位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 2381　 -7.0（　-0.3%）
9位 <2914>　ＪＴ　　　　　　　 4802　　-13（　-0.3%）
10位 <8306>　三菱ＵＦＪ　　　　 2218　 -5.5（　-0.2%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

