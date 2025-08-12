サウジアラビアで開催中のバスケットボールFIBAアジアカップ。グループステージを2位で通過した日本代表は、準々決勝進出決定戦でレバノンと対戦します。現地で解説を務める田臥勇太選手は、ポイントガード・テーブス海選手の名前をあげ、「これを乗り越えれば、彼の中でも、かなりステップアップできる」との活躍を期待しました。

――レバノンの特徴を教えてください

出だしから激しくみんなで動いて圧かけてくる。あとは会場の雰囲気ですね。レバノンの応援は、大きい太鼓を叩いて、ずっと応援している。日本はここ3試合静かなアリーナの中でやっていたので、激しい応援の中で試合をするのが、どう出るか。そういう環境でやることを楽しみながら出来れば、日本の良さはさらに出ると思います。

――レバノンチームで、注意すべき選手は？

レバノンは、誰か1人っていうよりは、全員で戦うようなチームですが、7番のカリム・ゼイヌーン選手。彼は得点こそ、たくさん取る選手ではないのですが、ここっていう時にスティールしてきたり、走ってパス出したり、厄介な動きをする。特に大事な時に勢いを変えるプレーができる選手なので、気を抜かずに、やってもらいたい。

――日本の選手では誰に活躍を期待したいですか？

テーブス海選手。ポイントガードとしてスタメンから出て、レバノン戦は、試合をコントロールしたり、自分で行ったり、彼の良さも出せる試合になると思うので、注目したいです。大一番ですが、自信を持ってプレーして欲しい。これを乗り越えれば、彼の中でも、かなりステップアップできる試合だと思います。

――グループステージでのテーブス選手の活躍はどうでした？

ずっとスタメンから出て、要所でいいパス出したり、いいドライブができています。それを続けながら、ここからは負けられない試合なので、思い切りの良さ、そしてより質の高いプレーを発揮して欲しいです。

――日本代表へのエールをお願いします。

予選の3試合を戦って、試合感はできてきたと思います。次は負けたら次に進めない試合になるので、この1試合に集中して欲しい。レバノンもチーム全員でぶつかってくるチームなので、それを上回る「全員バスケ」で、一丸となって戦ってもらいたい。

レバノン戦は、日本時間8月13日(水)の深夜1時00分 TIPOFFです！

■田臥勇太日本選手初のNBAプレーヤー。フェニックス・サンズでのプレーを経て、帰国後はBリーグ創設前から日本のトップリーグで活躍。現在も宇都宮ブレックスのキャプテンとして現役を続け、その卓越したリーダーシップとバスケットボールIQでチームをけん引している。