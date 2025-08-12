3,980円以下に見えない！【ハニーズ】40・50代の華やか見え♡「上品スカート」

フェミニンで華やかなアイテムが豊富にそろう【ハニーズ】では、今季も40・50代にイチオシしたい「上品スカート」が続々と登場しています。今回はそんな中から、特に高見えが狙えそうなスカートをピックアップしました。オフィスに穿いて行けるきれいめスカートや、夏コーデを華やかに格上げしてくれそうな着映えスカートまで、どれも好印象をまとえそうなデザインばかり。売り切れ前にぜひチェックしてください。

繊細なプリーツが上品なひざ丈スカート

【ハニーズ】「プリーツスカート７２丈」\3,480（税込）

歩くたびに揺れる繊細なプリーツがエレガントなスカート。72cm丈でひざが隠れる長さなので、大人世代にちょうど良い上品な雰囲気で着られます。ウエストのフロント部分はすっきりしたデザインになっており、トップスをタックインして着るときれいめな印象に。ジャケットやブラウスなどのフォーマルなアイテムと合わせれば、セレモニーシーンにも対応できそうです。

透け感が涼しげなチェック柄スカート

【ハニーズ】「シアーチェックスカート」\3,980（税込）

ほんのり透け感のあるチェック柄が大人可愛い、ひざ下丈のスカート。広がり過ぎないマーメイドシルエットなので、甘くなりすぎず落ち着いた雰囲気を感じさせます。チェック柄の華やかさはありつつ、上品なワントーンで合わせやすいところも嬉しいポイント。公式サイトによると、「ニットと合わせても重くなりすぎず、ロングシーズン大活躍」なのだそう。

ベルト付きできれいめなAラインスカート

【ハニーズ】「ベルト付フレアスカート」\3,480（税込）

コーデの主役になってくれそうな総柄のフレアスカート。ウエストには細いリボンベルトがついており、キュッと結ぶことで大人可愛いアクセントに。体のラインを拾わないふんわりしたシルエットで、体形カバーを狙えます。ジャケットにもブラウスにも合う丈感なので、オールシーズン着回しができそう。上品な花柄のほか、大人可愛いドット柄もラインナップしています。

繊細な花柄がシックなプリーツスカート

【GLACIER lusso】「花柄プリーツスカート」\2,980（税込・セール価格）

ハニーズで展開されている大人向けブランドの【GLACIER lusso（グラシア ルッソ）】からは、セールでお買い得価格になっている上品スカートをピックアップ。繊細なボタニカル柄が目を惹く、シックな色合いのひざ下丈スカートです。総柄ですが落ち着いたバイカラーデザインなので、派手すぎず上品な雰囲気で着られそう。幅広のプリーツは着映え感があり、シンプルな無地トップスと合わせるだけで、ぐっと華やかな着こなしに。前ウエストはフラットなデザイン、後ろウエストはゴム仕様となっており、きれい見えとリラクシーな着心地を同時に叶えます。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S