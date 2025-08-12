¸ÅÁã¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¡¡»î¹çÁ°¤ÏµåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°Ï¤Þ¤ìÃÌ¾Ð¡¡Å¨ÃÏ¤Ç¤âÂÇÀÊËè¤ËÂç´¿À¼¼õ¤±¤ë
¡þMLB¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ 7-4 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬»î¹çÁ°¤Ë¸ÅÁã¤ÎµåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°Ï¤Þ¤ìÃÌ¾Ð¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î2018Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿¸ÅÁã¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤Î3Ï¢Àï¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤Î°ìÀï¤Ë»î¹çÁ°¤Ï¡¢²Ö´¬Åì¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Ã¦Ë¹¤·¾®Áö¤ê¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ°®¼ê¡£2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÍÍ»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ»þ´Ö14Æü¤Î3ÀïÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¸ÅÁã¤ËÂÐ¤·¤Æ½é¤á¤ÆÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç½Ð¾ìÍ½Äê¡£¡È¥È¥é¥¦¥¿¥Ë¡É¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥ÈÁª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µÆÃÓÅê¼ê¤È¸òÎ®¤·¤¿¸å¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤«¤éÊÑ²½µå¤ò¸ò¤¨26µåÅêµå¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°Ï¤Þ¤ìµÇ°»£±Æ¤äÃÌ¾Ð¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ò¹¶Î¬¤·ÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬8²ó¤Ë3»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë42¹æ¥½¥í¤òµÏ¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÎËÜµòÃÏ¤Ê¤¬¤éÂÇÀÊËè¤ËÂç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸ÅÁã¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£