「不入斗」はなんて読む？ひらがな5文字の千葉県の地名！

旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「不入斗」はなんて読む？

「不入斗」という漢字を見たことはありますか？ 千葉県にある地名で、ヒントはひらがな5文字です。 いったい、「不入斗」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「いりやまず」でした！ 不入斗は、千葉県市原市に位置しています。 この地名は、姉埼神社の領地で貢納を命じられた「不入権」をもつ田地であったことに由来するといわれています。 そんな不入権とは、荘園領主が、国からの租税を免除されたり、田地を調査する役人の立ち入りを拒否できる権利のことですよ。 ちなみに不入斗は、関東地方を中心にみられる地名で、千葉県富津市、神奈川県横須賀市にも同様の地名があるのだとか。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『リビングweb』

・『地名辞典オンライン』

ライター Ray WEB編集部