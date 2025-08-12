女優の宮下結衣（19）が12日、TBS系「ラヴィット！」に生出演した。同番組には初出演。冒頭でMCの同局・田村真子アナウンサーから「実は宮下さんのお母さまはシンクロナイズドスイミング（現在のアーティスティックスイミング）のオリンピアン、小谷実可子さん」と紹介され、スタジオをざわつかせた。



【写真】「里田まいに似てる」の声も 「ラヴィット！」に出演した宮下結衣

宮下は「バラエティーも初めてで、なおかつ初めての生放送。とんでもなく緊張してるんですけど」とドキドキの思いを笑顔で吐露。さらに「実は、きょう19歳のお誕生日なんで」と記念日が重なったことを告白した。「全力で楽しんでいきたいなと思います」とペコリと頭を下げた。



番組内では、ババ抜きと同じ形式だが、最後にジョーカーを持っている人が勝ち残る「逆ババクイーン決定戦」に出場。最後の2人まで残ったものの“役満ボディ”岡田紗佳に敗れ、ビリビリいすのえじきになった。「痛すぎて…普段、みなさん、こんな痛い思いしてるんだと思って」とバラエティーの洗礼に驚いていた。



放送終了後にはスタジオで撮影した画像をSNSに掲載。「ラヴィット！ありがとうございました！初のバラエティに生放送で、初めはがちがちに緊張していましたが、本当に温かいラヴィットメンバーの皆さんのおかげで楽しんでやりきる事ができました！」と感謝した。さらに「逆ババ抜きもあと少しだったので、またリベンジさせていただけるよう、頑張ります」と前向きコメント。「幸せな誕生日になりました ありがとうございました」と喜びを伝えた。



ネットからは「可愛いかった～」「逆ババ抜き…もう少しだったね」「お誕生日おめでとう」とファンの盛り上がる声が寄せられた。また「里田まいさんに似てる」と巨人・田中将大投手の妻でタレントの里田まい似を指摘するコメントもあった。



宮下は日本テレビ系ドラマ「 #なんで私が神説教 」などに出演。女子高生役だったということもあり、SNSには衣装の制服姿の画像なども掲載している。



（よろず～ニュース編集部）