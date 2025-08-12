ÊÆ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£US¥¹¥Á¡¼¥ë¹©¾ì¤ÇÇúÈ¯¡¡2¿Í»àË´10¿Í¤±¤¬
¥¢¥á¥ê¥«ÅìÉô¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Ë¤¢¤ëUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î¹©¾ì¤ÇÇúÈ¯¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Çò¤¤±ì¤¬¤¢¤¬¤ë¹©¾ì¤ËÆÍÁ³¡¢³¥¿§¤Î±ì¤¬Î©¤Á¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
11Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Ë¤¢¤ëUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î¥¯¥ì¥¢¥È¥ó¡¦¥³¡¼¥¯¥¹¹©¾ì¤ÇÇúÈ¯»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇúÈ¯¤Ç2¿Í¤¬»àË´¤·¡¢10¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ¸µ·Ù»¡¤ÏÇúÈ¯¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°øÄ´ºº¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¹©¾ì¤Ï¤ª¤è¤½1300¿Í¤Î½¾¶È°÷¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ëËÌÊÆºÇÂç¤Î¥³¡¼¥¯¥¹À½Â¤»ÜÀß¤Ç¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ï¡Ö´Ø·¸Åö¶É¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¡¢»ö¸Î¸¶°ø¤ÎÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
US¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ïº£Ç¯6·î¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤ËÇã¼ý¤µ¤ì´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£