2022年8月、山形県置賜地方を中心に襲った豪雨から3年が経過しました。飯豊町では83歳の男性が川に流され現在も行方不明となっています。男性の弟がこのほどYBCの取材に応じ3年が経過したいまも手がかりが見つからないことへの胸中を語ってくれました。



若山二郎さん「全然風景が、3年前とちがって工事現場になってがらりと変わった」



復旧工事が進む飯豊町の大巻橋周辺を見つめるのは、近くに住む若山二郎さん（82）です。

2022年8月3日に置賜地方を中心に襲った豪雨、飯豊町では県道にかかる大巻橋が崩落、当時車を運転し、現場を通行していた二郎さんの兄・一郎さん（83）が車ごと流され、現在も行方不明となっています。

当時は激しい雨が降り続き、一郎さんは近所の川の近くにある実家で暮らす弟の二郎さんに「土のうを持って行く」と伝えていました。





二郎さん「来るなと言ったが聞こえなかったのかものすごい雨で電話で一郎さんが家から出てきたと30分経っても来ない。通常は5分で来る車だと孫が『橋がない』と『あっ』と思った『兄貴が流された』とすぐわかった」行方不明から3日後の8月6日、崩落した橋の下流で、車が発見されましたがほかに手掛かりなどが見つからないまま丸3年が経過しました。二郎さん「車はあがったが身に着けたものは全然見つからない。遺体も見つからない」被災直後は週に2日か3日、自身も捜索に出ていたという二郎さん、その後も時間があれば一郎さんを探していましたが年齢を重ねるとともに1人ではどうにもできないもどかしさを感じるようになりました。二郎さん「自分としては気がもめるがこれはどうにもならない一個人として捜索できるものではない」被災現場の周辺では倒壊の恐れがある建物の解体が7月22日に始まりました。さらに30日には新たな大巻橋が完成し供用が開始されています。復旧に向けた工事が着々と進むなか、一郎さんの行方だけがいまも不明のままです。兄・一郎さんの行方が分からなくなった8月3日、二郎さんは、崩落した旧大巻橋を訪れ兄の好物の団子を供え早期発見を祈りました。二郎さん「（一郎さんはお団子が好き？）はい、串団子が。兄貴早く出てこいとなんでもいいから身につけているものでもいいから骨でもいいから早く見せてくれと祈った。3年間というのは長いようで短い」時間の経過とともに被災地の姿が変わっていきます。けれど二郎さんは変わらずに兄が見つかることを願い続けています。