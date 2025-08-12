ダサい高野連は解体すべし！――経済・社会思想が専門の、いま最も硬派なテレビコメンテーターは甲子園野球にも一家言あった。2025年8月11日放送の「news23」（TBS系）は、広島代表・広陵高校の野球部で暴力制裁があったことが明らかとなり、異例の大会途中で出場辞退したことを取り上げた。

「甲子園のあり方も見直すときにきている」

コメンテーターとして生出演した東京大の斎藤幸平・准教授は、小川彩佳キャスターから「（出場辞退ではなく）何かもっと適切な対応のチャンスがなかったのかと考えてしまいますけど」と聞かれると、「いやあ、あったと思いますよ」と待ってましたとばかり話し始めた。

「高野連はもっとしっかり最初の段階で調べるべきだった。私も体育会系だったからわかるけど、（運動部には）多少理不尽なこととかはあるけど、これって（被害生徒が）転校とか相当ひどいことが起きてるわけですよね。なのに、高野連は調査を十分にしなかった」と、暴力事件の報告を受けながら、中途半端な処分で事を納めた高野連の責任を問題にした。

さらに、「女子はプレーしちゃいけないとか、そういうことにはいちいちうるさいくせに、イジメとか暴力に対しては弱腰。こういうダサい組織は1回解体して、甲子園のあり方も見直すときにきていると私は思いますね」と迫った。高野連を解体して、甲子園を頂点とする高校野球をこのまま続けるか、いまこそ検討すべきだというのだ。

「被害者のプライバシー、心のケアを一番に考えてほしい」

広陵高校にSNSなどで誹謗中傷や爆破予告が殺到し、無関係な生徒への嫌がらせが広がっていることについても、こう指摘する。

「SNSには、たしかによくない面はありますけど、見方によっては、高校側とか高野連側が隠蔽しようとしてきた面もあるし、十分に調査が行われなかったから、どうしても最後に変えるには、SNSに被害者側も頼らなければいけなかったのかもしれない。そう考えると、いま急に風向きが変わって、加害者側を含めた学校側がかわいそうだみたいな空気もありますけども、まずは被害者の子のプライバシーであるとか、心のケアを一番に考えてほしい」と心配した。

斎藤准教授はマルクス経済学研究などの業績で日本学術振興会賞を受賞するなど気鋭の学者で、情報番組のコメンテーターとしても、衰退する日本の政治や経済に警鐘を鳴らし続けている。そして、高校野球に対しても厳しかったというわけだ。

（シニアエディター 関口一喜）