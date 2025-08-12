¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¤¬µÕÅ¾Í¥¾¡¡¡ÀéÍÕÉ´²»2°Ì¡¢¥µ¥Þ¡¼¥«¥Ã¥×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥µ¥Þ¡¼¥«¥Ã¥×ºÇ½ªÆü¤Ï12Æü¡¢ÂçÄÅ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë3°Ì¤Çº£µ¨¥·¥Ë¥¢ËÜ³Ê»²Àï¤Î17ºÐ¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¤¬¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê3²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤ò·è¤á¤¿¥Õ¥ê¡¼¤Ï2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¹ç·×192.84ÅÀ¤ÇµÕÅ¾Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡SP6°Ì¤Çºòµ¨À¤³¦Áª¼ê¸¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ÎÀéÍÕÉ´²»¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ï¥È¥Ã¥×¤Î¹ç·×192.44ÅÀ¤Ç2°Ì¡£±¦Â¼ó¤È¸Ô´ØÀá¤Î¤±¤¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿»°¸¶Éñ°Í¤¬3°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢SP¼ó°Ì¤Î»°Âðºéåº¤Ï4°Ì¡¢½»µÈ¤ê¤ò¤ó¤Ï7°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢ÃË»Ò¤ÏSP2°Ì¤Î¹â¶¶À±Ì¾¤¬¥Õ¥ê¡¼1°Ì¤Î¹ç·×217.25ÅÀ¤ÇÀ©¤·¡¢À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢²¦¼Ô¤ÎÃæÅÄÍþ»Î¤¬0.46ÅÀº¹¤Î2°Ì¡£¿¢Â¼½Ù¤¬3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£