¡Ú£Ê£±¡Û¥¨¥¦¥Ù¥ë¤¬²£ÉÍ£Í¤«¤é¼¯Åç¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡¡»Ä¤Ã¤¿¥ä¥ó¥Þ¥Æ¤ËÃíÌÜ¡Ö¤Ê¤ó¤«¼ä¤·¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡£Æ£×¥¨¥¦¥Ù¥ë¡Ê£³£³¡Ë¤¬£Ê£±²£ÉÍ£Í¤«¤é£Ê£±¼¯Åç¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¤È¡¢£±£²Æü¤ËÎ¾¥¯¥é¥Ö¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¨¥¦¥Ù¥ë¤Ï¡ÖÌó£´Ç¯È¾¡¢²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¿´¶ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²£ÉÍ£Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¼¯Åç¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ï¡Ö³§¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢º£µ¨É¬¤º¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÂ¾¥¯¥é¥Ö¤«¤é¶²¤ì¤é¤ì¤¿²£ÉÍ£Í¤¬¸Ø¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥È¥ê¥ª¤¬´°Á´¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨£³¿Í¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¡¢£Æ£×¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¥í¥Ú¥¹¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£··î¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë£±Éô¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥»¡¼¥é¡¼¥º¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡££³¿Í¤ÎÃæ¤Ç²£ÉÍ£Í¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï£Æ£×¥ä¥ó¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡Ê£²£¶¡Ë¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë²£ÉÍ£Í¤¬£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ¤Î¥ä¥ó¤¬¤Ê¤ó¤«¼ä¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë£³¿ÍÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¡¢¿´ÇÛ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ä¥ó¤¬Èá¤·¤½¤¦¡×¤È¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤¦¤È¤¦¥ä¥ó¥Þ¥Æ¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ä¥ó¥Þ¥Æ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ÄÎ±¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÇÚ¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍÁª¼ê¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥ê¥ªºÇÇ¯¾¯¤Ïµ¤Íî¤Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²£ÉÍ£Í¤Î£Ê£±»ÄÎ±¤ØÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£