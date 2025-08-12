【借りられる条件】

電動キックボードを借りられる条件です。



・１６歳以上（免許はなくても大丈夫）



・専用アプリをダウンロードして登録（身分証明書の写真の登録が必要）



・アプリ内の交通ルールテストに合格しなくてはなりません。



これは、免許が不要な分、交通ルールをしっかりと知っておく必要があるためです。

【交通ルール】

正しい交通ルールをおさらいしていきましょう。





・原則、一番左側の車線を走りましょう。・歩道の通行はできません。・交差点では、二段階右折をしてください。・自転車と同じく努力義務ではありますが、安全のため、走行中はヘルメット着用を心がけましょう。

【違反行為】

電動キックボードなどのうち、一定の基準を満たすものについては、「特定小型原動機付自転車」と位置づけられ、改正道路交通法の適用対象となります。



違反行為としては…



・少しでも飲酒したら絶対に運転してはいけません。



・２人乗りは禁止（子どもを背負った運転もNG）



・イヤホンをしながらの運転等が違反行為となります。



違反者は法律により罰せられ、懲役・罰金などの可能性があります。

【違反したら】

例えば…



・酒酔い運転の場合：５年以下の拘禁刑または１００万円以下の罰金



・２人乗りの場合：５０００円の反則金または５万円以下の罰金



などです。



始まったばかりの電動キックボードのシェアリングサービス。



交通ルールをしっかり守って利用してください。