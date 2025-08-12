【解説】乗り方や注意点は？ 電動キックボードの基本！ 違反したら刑事罰も…正しく乗るには 札幌
【借りられる条件】
電動キックボードを借りられる条件です。
・１６歳以上（免許はなくても大丈夫）
・専用アプリをダウンロードして登録（身分証明書の写真の登録が必要）
・アプリ内の交通ルールテストに合格しなくてはなりません。
これは、免許が不要な分、交通ルールをしっかりと知っておく必要があるためです。
【交通ルール】
正しい交通ルールをおさらいしていきましょう。
・歩道の通行はできません。
・交差点では、二段階右折をしてください。
・自転車と同じく努力義務ではありますが、安全のため、走行中はヘルメット着用を心がけましょう。
【違反行為】
電動キックボードなどのうち、一定の基準を満たすものについては、「特定小型原動機付自転車」と位置づけられ、改正道路交通法の適用対象となります。
違反行為としては…
・少しでも飲酒したら絶対に運転してはいけません。
・２人乗りは禁止（子どもを背負った運転もNG）
・イヤホンをしながらの運転等が違反行為となります。
違反者は法律により罰せられ、懲役・罰金などの可能性があります。
【違反したら】
例えば…
・酒酔い運転の場合：５年以下の拘禁刑または１００万円以下の罰金
・２人乗りの場合：５０００円の反則金または５万円以下の罰金
などです。
始まったばかりの電動キックボードのシェアリングサービス。
交通ルールをしっかり守って利用してください。