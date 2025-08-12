秋元真夏、親友・生田絵梨花とのバリ旅行で「サルにサングラス盗られた」
タレントの秋元真夏（31歳）が、8月10日に放送されたバラエティ番組「有吉のお金発見 突撃！カネオくん」（NHK）に出演。“サルにサングラスを盗られた話”を披露した。
この日、ゲスト出演した秋元は、「秋元さんの夏休みといえば、去年、親友の生田絵梨花さんと旅行に行ったそうで」と話を振られ、「行きました。バリに。5日間くらいお互い休みを合わせて、行ってきたんですけど」とコメント。
そしてサルがたくさんいる中で撮ったツーショット写真を披露し、「サルが近くにいるところで、サルの隣で写真撮りたいなと思って。私がおサルさんの隣に行って生田絵梨花ちゃんに撮ってもらったんですけど。そしたらここに（胸に）かけてたサングラスをサルに盗られちゃって。持って行かれちゃったんですよ。その直後の写真」と状況を説明した。
結局、サルに盗られたサングラスは「サングラス、サルが持ってて、私、取り返そうと思って、ずっと近くでどうしようって様子見てたんですけど、そしたらほかの観光客の人たちが来て、『サルがサングラス持ってるなんて珍しい！』みたいになって。観光地みたいになって、みんなが写真撮りだしちゃったんで、もうしょうがない、サルにあげようと思って帰ってきました」と語った。
この日、ゲスト出演した秋元は、「秋元さんの夏休みといえば、去年、親友の生田絵梨花さんと旅行に行ったそうで」と話を振られ、「行きました。バリに。5日間くらいお互い休みを合わせて、行ってきたんですけど」とコメント。
結局、サルに盗られたサングラスは「サングラス、サルが持ってて、私、取り返そうと思って、ずっと近くでどうしようって様子見てたんですけど、そしたらほかの観光客の人たちが来て、『サルがサングラス持ってるなんて珍しい！』みたいになって。観光地みたいになって、みんなが写真撮りだしちゃったんで、もうしょうがない、サルにあげようと思って帰ってきました」と語った。