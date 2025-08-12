ÃæÂ¼¼ïÇ·½õ¡Ö±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢½ÐÍè¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤µ¡²ñ¡×²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¤Î²ÎÉñ´ì½ä¶È¸ø±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¸ì¤ë
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼Ëô¸ÞÏº¡¢ÃæÂ¼²Î¾º¡¢ÃæÂ¼¼ïÇ·½õ¤é¤¬£±£²ÆüÅÔÆâ¤Ç½ä¶È¸ø±é¤Î¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£²±éÌÜ¤ò¾å±é¡£¤³¤Î£³¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ÖÅ¥ËÀ¤È¼ãÅÂ¡×¡Ê»³ËÜ¼þ¸ÞÏººî¡Ë¡¢¡Ö¤ªº×¤ê¡×¤Ç¤ÏËô¸ÞÏº¤òÉ®Æ¬¤Ë²Î¾º¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÃæÂ¼¼ïÂÀÏº¡¢¼¡ÃË¡¦ÃæÂ¼½¨Çµ²ð¤â»²²Ã¡£¿Æ»Ò£³Âå¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼ïÇ·½õ¤Ï¡Ö¤¤¤Þ±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç²ÎÉñ´ì¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë½ä¶È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö½ÇÉã¤Ð¤«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼çÌò¤Ï¤ª¤¤¤Ã»Ò¡Ê¼ïÂÀÏº¡¢½¨Çµ²ð¡Ë¤¿¤Á¤Ç¤¹¡×¤È£Ð£Ò¡£Ëô¸ÞÏº¤Ï¡Ö»ä¤ÎÂç¹¥¤¤Ê½ä¶È¤Ï£²£°£±£·Ç¯°ÊÍè¡£Â¹¤âÏ¢¤ì¤Æ½ÐÍè¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤ªÉñÂæ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡²Î¾º¤ÏÅìµþ¸ø±é¤Ê¤É¤ò½ª¤¨¤¿²ÎÉñ´ì¡ÖÅá·õÍðÉñ¡×¡ÊµþÅÔ¡¦ÆîºÂ¤Ç£±£µ¡Á£²£¶Æü¡Ë¤Î½Ð±é¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥óÁý²ÃÃæ¡£¡ÖÂ©»Ò¤¿¤Á¤ÏÉñÍÙ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢º£²ó°ì½ï¤Ë½Ð¤é¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£Äï¡Ê¼ïÇ·½õ¡Ë¤È¤ÏÉñÂæ¤Ç¤ÎÂ©¤Ï¾¡¼ê¤Ë¹ç¤¦¤È»×¤¦¡×¤È½ä¶È¤òÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¸ø±é¤Ï£±£°·î£³£±Æü¤Î¿ÀÆàÀî¡¦Æ£Âô»ÔÌ±²ñ´Û¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ËÌ³¤Æ»¤«¤é´ØÀ¾¤Þ¤ÇÁ´£²£³¸ø±é¡Ê£±£±·î£²£µÆü¤Þ¤Ç¡Ë¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£