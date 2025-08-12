ブラジルの大手メディア「グローボ」は１２日、ＦＩＦＡランク５位のブラジル代表が日本代表と１０月１４日に親善試合を行うと報じた。場所は味の素スタジアム。日本戦前の１０日には韓国とも対戦予定だという。

同メディアは記事にて「韓国と日本のサッカー連盟と既に合意に達しており、関係各機関は発表前に商業契約を最終化するための手続きを開始している」とつづった。ブラジル代表は１８年ロシアＷ杯、２２年カタールＷ杯前にも日本代表と親善試合を実施。１７年１１月１０日にフランス・リールで行われた一戦は３―１、２２年６月６日に国立競技場で行われた試合は１―０で、それぞれブラジル代表が勝利した。

ブラジル代表は５月にアンチェロッティ監督が新たに就任。２０２５年のバロンドール候補にも選ばれているＦＷビニシウス（Ｒマドリード）やＦＷラフィーニャ（バルセロナ）らが主力を務めている。

日本は９月の米国遠征でメキシコ代表（日本時間７日）とアメリカ代表（日本時間１０日）と対戦。１０月１０日にはパナソニックスタジアムでパラグアイとの対戦が決定している。