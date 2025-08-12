Ｊリーグデビューとなった９日の福岡戦（２●５）で開始１５分で相手選手へのファウルで一発退場となった川崎ＤＦフィリップ・ウレモビッチが１２日、川崎市内での練習後に取材に応じ「とにかくチームを早く助けたい」と誓った。

２日に加入が発表になり、先週末に先発でデビューしたがまさかの退場劇となった元クロアチア代表は「賢い選択ではなかった。ああいう経験から学んでいきたい」と謙虚に語った。ピッチ上でプレーの中でレッドカードを提示されるのはキャリア初といい、「（最初に出された）イエローカードを変更しないでくれたらと思ったが、ああやって（主審がオンフィールドレビューで）確認しに行くということは、おそらくレッドカードになってしまうのかなと。自分が望んでいた結果ではないが、サッカーはこういうことがあり得るスポーツ」と受け止めた。

初めての日本での試合に「（ホームのＵ等々力は）すごく良い雰囲気だった。スタジアムに来て、サポーターの方々はずっとチャントを歌い、声援は終始届いていた」と応援に感謝した。今後へ向け「日本ではタックルをすることによって、このような結果になってしまうこともあるので、学んで次に生かせれば」と話した。