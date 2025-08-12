Âç±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÆ»Ï©¤¬Ìó30m¤Ë¤ï¤¿¤ê´ÙË×¤·¼Ö3ÂæÅ¾Íî¡¡ÀÐÀî¡¦¼·Èø»Ô¤Î¹ñÆ»249¹æ ÄÌ¹ÔºÆ³«¤Î¸«ÄÌ¤·Î©¤¿¤º
µÏ¿ÅªÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÐÀî¸©Ç½ÅÐÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¼Ö3Âæ¤¬Æ»Ï©¤Î´ÙË×¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢3¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤Î¹ñÆ»249¹æ¤Ç¤¹¡£¸áÁ°5»þÁ°¡¢Æ»Ï©¤¬¤ª¤è¤½30¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´ÙË×¤·¡¢¼Ö3Âæ¤¬³³²¼¤ËÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿70ÂåÃËÀ¤¬¹üÀÞ¤¹¤ëÂç¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Î60ÂåÃËÀ¤È¾èÍÑ¼Ö¤Î30ÂåÃËÀ¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾®ËÒÄ®²ñÄ¹¡¡ÀÖºäÃ£Ìé¤µ¤ó
¡ÖÊÞÁõ¹©»ö¤¬´°Î»¤·¤Æ¡¢¤â¤¦Âç¾æÉ×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
Æ»Ï©¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÀÐÀî¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÊøÍî¤·¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢70Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÀ¹¤êÅÚ¤ò¤·¤Æºî¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µîÇ¯1·î¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤âÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼Ö3Âæ¤Ï¸½ºß¤âÅ¾Íî¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢ÄÌ¹ÔºÆ³«¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£