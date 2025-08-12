フルカバーなのに素肌感♡メイクアップフォーエバーの神コンシーラー

クマやニキビ跡、赤みなど、肌悩みは人それぞれ。でも、隠したいからといって厚塗り感が出るのは避けたい…そんな願いを叶えてくれるのが「HDスキン フルカバー コンシーラー」です。高密度なカバー力とナチュラルな仕上がりを両立し、美容成分配合で肌にもうれしい新作コンシーラー。今回はそんな注目のアイテムの魅力をたっぷりご紹介します♡

高密着×高発色で悩みを瞬時にカバー

HDスキン フルカバー コンシーラー

価格：9mL・4,950円(税込)

メイクアップフォーエバー史上、最高濃度*²のピグメントを配合した「HDスキン フルカバー コンシーラー」。

クマやそばかす、ニキビ跡などをしっかりカバーしながらも、厚塗り感のないナチュラルな仕上がりに。軽やかなテクスチャーで肌に溶け込むようになじみ、まるで素肌のような自然な美しさを演出します。

ウォータープルーフ・スマッジプルーフ・スウェットプルーフ処方で、長時間快適なつけ心地が持続します。

カラー：全14色

*²コンシーラーでの比較

ヴァレンティノ ビューティから新リップバーム登場！潤いと色づきを両立

2in1アプリケーターで簡単プロ仕上げ

チップとブラシのダブルエンドアプリケーターが特徴の本製品。塗布したい部分にピンポイントでのせられる曲線チップと、柔らかくブレンドしやすい高密度ブラシで、プロのような仕上がりが叶います。

目まわりや口元などの細かい部分から、顔全体の広い範囲までムラなくカバー。外出先でのメイク直しもスムーズにできるので、忙しい女性の心強い味方になりそうです。

うるおい＆ハリを叶える3種の美容成分配合

カバー力と同時にスキンケア効果も実現。ナイアシンアミド（整肌成分）、ヒアルロン酸Na（保湿成分）、ザクロ果皮エキス（整肌成分）の3種の美容成分*³を贅沢に配合し、うるおいが長時間持続。

毛穴の開きをふっくら目立たなくしながら、乾燥からも守ってくれます。肌を健やかに整えながらメイクができるのは、毎日使いたくなるポイントです。

*³ナイアシンアミド(整肌成分)、ヒアルロン酸Na(保湿成分)、ザクロ果皮エキス(整肌成分)

数量限定特典も見逃せない！

2025年8月15日(金)より全国の取り扱い店舗で発売される「HDスキン フルカバー コンシーラー」。

先行予約や発売を記念した購入特典も数量限定で用意されており、税込11,000円以上の購入でデラックスサンプル2点、税込16,500円以上でオリジナルポーチがプレゼントされます。

肌悩みを自然にカバーしながら、自信を持てる仕上がりに導いてくれる新作コンシーラー。ぜひこの機会にチェック♡