【同居はツラいよ】豹変しすぎ義母。自分の価値観押し付けないで！【第5話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ 今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、義母との同居後にはじまった過干渉から起こった一件です。
同居前と後で「話が違う」なんてトラブルはよくあるもの。同居前は息子の妻に「可愛いお嬢さんじゃない！」なんて優しい言葉をかけていた義母。しかし同居が始まるやいなや、態度を激変。生活のあらゆる点において、義母は自分のやり方を押し付けてくるようになったのです。
心が病んでしまいそうなほど、生活のアレコレに干渉してくる義母。こんな目に合うくらいなら同居なんてしなきゃよかった……そう思うのもムリはありません。そもそも旦那さんは何をしているのでしょう？ 実質、自分のママの味方だったんでしょうね。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、義母との同居後にはじまった過干渉から起こった一件です。
同居前と後で「話が違う」なんてトラブルはよくあるもの。同居前は息子の妻に「可愛いお嬢さんじゃない！」なんて優しい言葉をかけていた義母。しかし同居が始まるやいなや、態度を激変。生活のあらゆる点において、義母は自分のやり方を押し付けてくるようになったのです。
心が病んでしまいそうなほど、生活のアレコレに干渉してくる義母。こんな目に合うくらいなら同居なんてしなきゃよかった……そう思うのもムリはありません。そもそも旦那さんは何をしているのでしょう？ 実質、自分のママの味方だったんでしょうね。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部