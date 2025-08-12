阪急電鉄と「星のカービィ」のコラボレーションが8月22日（金）からスタートする。ラッピング列車「カービィ号」の運行や、9月2日（火）からはスタンプラリーも実施。1日乗車券の販売やフォトスポットも設置され、9月10日（水）からはグッズやカプセルトイを販売する。

阪急電鉄が「星のカービィ」とコレボレーション！ラッピング列車「カービィ号」の運行が8月22日（金）スタート

ラッピング列車「カービィ号」は、阪急電車をイメージしたマルーンカラーの帽子を身につけたカービィやワドルディが描かれ、神戸線・宝塚線・京都線の各線でそれぞれデザインの異なる車両が1編成ずつ、計3編成（1000系と1300系）運行する。期間は8月22日（金）から2026年3月17日（火）まで。（ダイヤは不定期）

ラッピング車両には、神戸線は港町の風景や神戸のグルメ、宝塚線は紅葉時期の滝や大阪のグルメ、京都線は和の風景などが、各編成の1両目と8両目（先頭と最後尾の車両）にデザインされる。また車両の2〜7両目の外側ドア横にはキャラクターのステッカー（全6種類）が貼られる。

ラッピング列車「カービィ号」（神戸線・宝塚線） (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. (C)Hankyu Corp.

ラッピング列車「カービィ号」（京都線・車外ドア横ステッカー） (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. (C)Hankyu Corp.

各車両の先頭と最後尾には、カービィやワドルディのヘッドマークが掲出され、乗務員室にはキャラクターのぬいぐるみが飾られる。大阪梅田方面にはカービィ、神戸三宮、宝塚、京都河原町方面にはワドルディのぬいぐるみが添乗しているとのこと。

「星のカービィ×阪急電車」オリジナルデザインのヘッドマーク (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. (C)Hankyu Corp.

ぬいぐるみの添乗 (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. (C)Hankyu Corp.

車内には今回のコラボデザインや、「星のカービィ」の歴史を振り返る中吊りポスター（各線共通）が掲示され、ドア横や天井などにも各線で異なる限定装飾がほどこされる。

車内ポスター（中吊り） (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. (C)Hankyu Corp.

車内ポスター（ドア横、貫通路上） (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. (C)Hankyu Corp.

車内ステッカー（神戸線限定）(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. (C)Hankyu Corp.

貫通路横ステッカー、つり革ステッカー (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. (C)Hankyu Corp.

9月2日（火）からは「スタンプラリー」も実施する。阪急沿線の7か所のスタンプポイントのうち4か所のスタンプを集めると、参加賞としてオリジナルラバーマグネットがもらえる。さらに、抽選でオリジナルアクリル時計が当たるWチャンス賞に応募することもできる。参加無料。11月24日（月・休）までで、時間は10時から午後8時。

スタンプラリーのスタンプ（全7種）(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. (C)Hankyu Corp.

参加賞の「星のカービィ×阪急電車 オリジナルラバーマグネット」 (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. (C)Hankyu Corp.

Wチャンス賞「星のカービィ×阪急電車 オリジナルアクリル時計」（抽選で100名） (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. (C)Hankyu Corp.

スタンプラリーの期間中には、星のカービィのイラストをあしらった「阪急電車・阪急バス全線1日乗車券」を発売する。有効期間中の1日、阪急電車全線（神戸高速線を除く）・阪急バス（一部路線を除く）が乗り放題となるもので、「阪急版」（大人1400円、小児700円）と「能勢版」（大人1800円、小児900円）の2種類がある。



さらに、7か所のスタンプポイントにはカービィたちと写真撮影ができるフォトスポットが設置されるほか、駅や商業施設では電車をテーマにアレンジした星のカービィのBGMが放送される。

「星のカービィ×阪急電車」阪急電車・阪急バス全線1日乗車券 (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. (C)Hankyu Corp.

フォトスポット (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. (C)Hankyu Corp.

9月10日（水）からは、ぬいぐるみや、つり革キーホルダー、ランチトートバッグなど全28商品のコラボレーショングッズが発売される。

コラボレーショングッズ (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. (C)Hankyu Corp.

コラボレーショングッズ (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. (C)Hankyu Corp.

また、各店舗でコラボレーショングッズを買うと、「オリジナルショッパー」や、「オリジナルミニ巾着」（ランダム3種）がノベルティでもらえるほか、カービィたちが電車ごっこ遊びをするフィギュアが入ったカプセルトイ『星のカービィ×阪急電車 しゅしゅぽぽごっこ〜阪急電車「カービィ号」〜』（4種）もお目見えする。

ノベルティ (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. (C)Hankyu Corp.

カプセルトイ「星のカービィ×阪急電車 しゅしゅぽぽごっこ〜阪急電車「カービィ号」〜」 (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. (C)Hankyu Corp.

阪急バスでもラッピングバスの運行や、能勢電鉄では一部列車でカービィのオリジナルヘッドマークを掲示する。また阪急沿線の駅などでコラボレーションフードやドリンクが販売される。



