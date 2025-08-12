魔裟斗、「世界で1台」の“愛車”を公開 新たなカスタムに大反響「カッコ良過ぎてビビった!!」「色合いがたまらんすね」
元K-1世界王者でタレントの魔裟斗（46）が9日、自身のYouTubeチャンネルを更新。“愛車”のハーレーダビッドソン『ブレイクアウト（BREAKOUT）』に“さらなるカスタム”を加えたことを報告し、ビフォーアフターを披露した。
【動画】「カッコ良過ぎてビビった!!」「色合いがたまらんすね」“世界で1台”の愛車ハーレー披露の魔裟斗 ※完成は9：50頃
『ブレイクアウト』には、すでにさまざまなカスタムを施している魔裟斗だが、今回の動画では「オールペイント」を施すカスタムを行うと説明。ブラックデニムの車体にファイヤーパターン（炎の柄）塗装でデザインし、「唯一無二のブレイクアウトに」「世界で1台のバイクにしちゃおうかと」と意気込んだ。
約1ヶ月かけてオールペイントが完了し、完成したバイクを目にした魔裟斗は「これはヤバいね。超カッコいいじゃん！」と大興奮。「イメージ通りというか、イメージ以上というか、こんなカッコよくなる？」「ブラックデニムの艶なしのブラック（塗装前の色）が最初はいいかなって思ってたけど、これになっちゃうとやっぱ（高級感が）ありますね」と話し、シルバー＆ラメで施されたフレイム柄に「どっから見てもカッコいいよ」とご満悦の様子だった。
最後は実際にバイクにまたがり、ツーリングへ。走り終えた魔裟斗は「ちょっと乗ってる姿も良かったでしょ？なんか、違うバイクに乗ってるみたいだね」とうれしそうにコメントしていた。
新たなカスタムに、ファンからは「カッコ良過ぎてビビった!!」「ファイヤーパターンは若過ぎて安っぽくならんかな？と思ってたけど、仕上がり見たら色合いも絶妙でめちゃくちゃイケてた」「色合いがたまらんすね」「魔裟斗さんのイメージに合ったバイクですね」「仕上がりの色合いが、思った以上に渋くてカッコいい」「改めて忘れかけてたファイヤーパターンのかっこ良さを再確認させていただきました」など、絶賛コメントが数多く寄せられている。
