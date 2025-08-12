スプツニ子！、第2子妊娠報告 40歳迎えた心境も吐露「この変化も、きっと作品や事業に生きてくる」
アーティストのスプツニ子！氏（40）が11日、自身のインスタグラムを更新。第2子の妊娠を報告した。
【写真あり】近影とともに…スプツニ子！が第2子妊娠報告
自身の写真を添えて「40歳になりました。昨年1年は個展の開催、M+や金沢21世紀美術館に作品をコレクションいただいたこと、創業したCradleが成長し、仲間が20人近くまで増えたこと、そして子どもの成長など…嬉しい出来事がたくさんありました。先日は子（3歳）から「ママ。●●ちゃんね、イタズラと危ないことが好きなの。我慢ができないの。」と真剣な表情で告白され、笑いと覚悟が同時にやってきました。笑」と日常を報告。
続けて「今は2人目を妊娠し、年末に出産予定です。体調が揺れる日が多いですが、支えてくれるパートナー、家族、仲間、友人たちのおかげでなんとかやれています。40歳という節目に、生き方・働き方・現代の過剰な技術信仰や資本主義について考える時間も増えました。この変化も、きっと作品や事業に生きてくると信じています。これからもどうぞよろしくお願いします」と呼びかけている。
スプツニ子！氏は、1985年生まれ。インペリアル・カレッジ・ロンドン数学科および情報工学科を卒業後、英国王立芸術学院(RCA)デザイン・インタラクションズ専攻修士課程を修了し、2013年よりマサチューセッツ工科大学(MIT) メディアラボ 助教に就任し、Design Fiction Groupを率いた。
