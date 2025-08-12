『SUMMER SONIC 2025』、“徹夜待機・場所取り禁止”呼びかけ SixTONESやMrs. GREEN APPLEら出演【サマソニ】
『SUMMER SONIC 2025』が12日、公式サイトとSNSを更新。禁止事項を発表した。
【写真】サマソニ東京、全出演者（一覧）
発表で「徹夜待機・場所取りは禁止です」と掲げ、「会場周辺での徹夜待機、入場待ち、場所取りは禁止です。場所取りに使用しているシート等も撤去致します」と説明した。
続けて「SUMMER SONICでは東京、大阪共に近隣住民の皆様のご協力の上で開催しています。上記の行為は、近隣住民の皆様の迷惑になる上、万が一通報があった場合、イベント開催不可になる恐れがございます。深刻なルール違反があった場合は、入場券を無効とさせていただく場合もございます」とつづり、「会場へはお手持ちのチケット公演日・当日にご来場ください」と呼びかけた。
同イベントは8月16日と17日、東京と大阪で開催。今年はSixTONESやMrs. GREEN APPLEなどが出演する（ともに東京会場）。
2024年の同フェスは、東京大阪全日程がソールドアウトとなり、ソニックマニアを合わせて、25万8000人の動員を記録。サマソニ大阪は、万博記念公園に場所を移しての開催となった。また、新たな試みとしてサマソニバンコクを初開催した。
