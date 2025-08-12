3.5リッター×450馬力！ 日産の新「高級SUV」発表！ 初の「スポーツモデル」が超カッコいい！ 全長5.3m級ボディ×3列シート「インフィニティ QX80 スポーツ」米国でまもなく発売

スポーティさを強調した約1500万円の高級SUV

日産の米国法人は2025年8月6日、同社が海外で展開するプレミアムブランド「インフィニティ」において、フラッグシップSUV「QX80」の新たな2026年モデルを発売するとともに、新グレード「QX80 スポーツ」を設定しました。

ラグジュアリーな3列シートSUVのQX80に、よりダイナミックな装いとスポーティな加飾を加えた初のスポーツグレードとなります。

精悍で引き締まった印象を強調する新グレード「QX80 スポーツ」とは

【画像】超カッコいい！ これが日産の新「高級SUV“スポーツ”モデル」です！ 画像で見る（30枚以上）

QX80は、インフィニティのラインアップ中でも最大級のモデル。現行型は2024年に登場した3代目で、全長5365mm×全幅2115mm×全高1945mmという堂々たるサイズを誇ります。

豪華な内装と3列シートを備えた広々としたキャビンと、先進装備を融合したラグジュアリーSUVとして、北米を中心に展開されています。

今回2026年モデルとして新設定された「スポーツ」は、従来のエレガントな印象に対し、よりアグレッシブで力強いイメージを際立たせるデザインをもたせました。

インフィニティ・アメリカ法人副社長のティアゴ・カストロ氏は、次のように話します。

「ラグジュアリーSUVのドライバーは、どこへ行くにも大胆な存在感を求めています。

そこで2026年モデルでは、QX80のデザインコンセプト『Artistry in Motion（動きのなかの芸術性）』を、洗練されたダークカラーの外観を備えた『SPORT』グレードでさらに強化します」

外観は、ブラック塗装が施された専用22インチホイールやダーククローム仕上げのエクステリアアクセント、ボディ同色のグリルフレームなどダークカラーを随所に採用することで、より精悍で引き締まった印象を強調しました。

内装は、ブラックのヘッドライナーや専用の内装トリム、ブラック／ブルーのカラーにダイヤモンドパターンを組み合わせたセミアニリンレザーシートを採用し、引き締まったスポーティな空間を演出します。

また上級装備として、「Klipsch」24スピーカープレミアム オーディオや64色のアンビエントライトなども加わります。

搭載されるのは、標準グレードと共通の3.5リッターV型6気筒ツインターボエンジンで、最高出力450馬力・最大トルク700Nmという力強い性能を誇り、9速ATと組み合わせることで滑らかな加速と余裕のある高速走行性能を実現しています。

駆動方式はAWD（全輪駆動）を標準とし、大型SUVとしての高い走破性と快適性を両立しています。

走行性能面では、アクティブダンピングコントロール（電子制御式ダンパー）を標準装備。路面状況や走行モードに応じて減衰力を最適に制御することで、快適性と操縦安定性のバランスを高次元で実現しています。

また、電子制御式エアサスペンションやアクティブボディコントロールとの連携によって、乗り心地の向上と車体姿勢の安定性にも貢献しています。

インフィニティ QX80 2026年モデルの米国モデルは、「PURE」「LUXE」「SPORT」「AUTOGRAPH」の4グレードを展開し、車両価格は8万3750ドル（約1243万円）から設定され、2025年夏後半に米国で発売を開始する予定です。

なお新グレードのQX80 スポーツの価格は、10万1950ドル（約1513万円）。「ミネラル ブラック」「ラディアント ホワイト」「グランド ブルー」「ダイナミック メタル」のカラーが選択でき、ミネラル ブラック以外の3色ではオプションでブラック オブシディアンの2トーンルーフと組み合わせることができます。

※ ※ ※

ティアゴ・カストロ副社長は、「劇的なデビューから1年、インフィニティ QX80はラグジュアリーSUVの水準をさらに引き上げ、大胆なデザインとテクノロジーでインフィニティのお客様を魅了するとともに、販売も好調に推移しています」と話し、今回の新グレード投入を通じて、ラグジュアリーSUV市場での存在感をより一層高めたい考えです。