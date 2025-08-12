TUY

■台風11号(ポードル)

2025年8月12日15時50分発表　気象庁

12日15時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    強い
存在地域    沖縄の南
中心位置    北緯21度20分 (21.3度)
東経126度35分 (126.6度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 85 km (45 NM)
15m/s以上の強風域    北東側 330 km (180 NM)
南西側 280 km (150 NM)

13日3時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    石垣島の南約290km
予報円の中心    北緯21度55分 (21.9度)
東経123度30分 (123.5度)
進行方向、速さ    西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    55 km (30 NM)
暴風警戒域    全域 150 km (80 NM)

13日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    台湾
予報円の中心    北緯23度05分 (23.1度)
東経120度35分 (120.6度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)
暴風警戒域    全域 185 km (100 NM)

14日15時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    華南
予報円の中心    北緯25度10分 (25.2度)
東経114度25分 (114.4度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    998 hPa
予報円の半径    155 km (85 NM)

