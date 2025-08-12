【台風情報】強い台風11号(ポードル)の勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速55メートル予報 あさってには熱帯低気圧になる見込み 今後の全国の天気を画像で 気象庁
■台風11号(ポードル)
2025年8月12日15時50分発表 気象庁
12日15時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
中心位置 北緯21度20分 (21.3度)
東経126度35分 (126.6度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 85 km (45 NM)
15m/s以上の強風域 北東側 330 km (180 NM)
南西側 280 km (150 NM)
13日3時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 石垣島の南約290km
予報円の中心 北緯21度55分 (21.9度)
東経123度30分 (123.5度)
進行方向、速さ 西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 55 km (30 NM)
暴風警戒域 全域 150 km (80 NM)
13日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 台湾
予報円の中心 北緯23度05分 (23.1度)
東経120度35分 (120.6度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 全域 185 km (100 NM)
14日15時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 華南
予報円の中心 北緯25度10分 (25.2度)
東経114度25分 (114.4度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 998 hPa
予報円の半径 155 km (85 NM)
■今後の天気は
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2105821?display=1