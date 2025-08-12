海上自衛隊の“空母”「かが」に米・英軍のF-35B戦闘機が初着艦　西太平洋で多国間訓練実施

イギリスのF-35B戦闘機が、海上自衛隊の事実上の”空母”の護衛艦「かが」に初めて着艦した。

海上自衛隊は12日、西太平洋で実施している多国間訓練で、イギリス軍とアメリカ軍の最新鋭ステルス戦闘機F-35Bが、護衛艦「かが」に着艦したと明らかにした。

訓練は、4日から8日の間、イギリス軍の空母「プリンス・オブ・ウェールズ」やアメリカ軍の空母「ジョージ・ワシントン」の他、オーストラリア軍、スペイン軍、ノルウェー軍の艦艇と西太平洋で行われた。

海自がイギリス軍の空母「プリンス・オブ・ウェールズ」と共同訓練をするのは初めて。

訓練の中で、イギリス軍とアメリカ軍のF-35Bが、事実上の空母化に向けて改修が進められている護衛艦「かが」で発着艦した。

海自は、機数や回数などは明らかにしていない。

F-35Bは短距離離陸、垂直着陸が可能で、防衛省は、アメリカから42機を調達し、7日には宮粼県の新田原基地で、3機のF-35Bの配備を開始した。

今後、事実上の空母化に向けて、改修が進められている護衛艦「かが」と「いずも」にF-35Bを載せて運用する方針だ。