チキンラーメンにポテトチップス、からあげ棒もお得に！コンビニ3社のお得企画まとめ《8月12日時点》

ローソン・ミニストップ・セブン-イレブンでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。

今回は2025年8月12日時点で発表されているお得情報をまとめました。

「セブンカフェスムージー」5杯購入で1杯無料に

ローソンのキャンペーン

【チキンラーメン最大200円引き】

8月12日から18日までの期間、対象のチキンラーメンを2個一緒に購入すると100円引き、3個一緒に購入すると200円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●日清食品「チキンラーメンどんぶり」

●日清食品「チキンラーメンどんぶり 焦がし醤油の焼とうもろこし味」

●日清食品「チキンラーメン汁なしどんぶり 焦がしにんにく香る油そば」

●日清食品「チキンラーメンビッグカップ レモンペッパーチキン味」

【ノンアルコール30円引き】

8月12日から18日までの期間、サントリー「オールフリークリア レモン＆ライム」と「オールフリー」（各350ml）のどちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本に使える30円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は8月12日から25日まで。

【サラダ50円引き】

8月12日から25日までの期間、対象のお酒を1本購入すると、サラダ各種に使える50円引きクーポンがもらえます。

対象のお酒は以下の通り。

●サントリー「角ハイボール」（350ml／500ml）

●サントリー「角ハイボール 濃いめ」（350ml／500ml）

●サントリー「トリスハイボール」（350ml／500ml）

●サントリー「トリスハイボール おいしい濃いめ」（350ml／500ml）

●サントリー「トリスハイボール やわらか」（350ml／500ml）

●サントリー「ジムビームハイボール」（350ml／500ml）

サラダ各種に使えるクーポンの利用期間は8月12日から9月1日まで。

【アイス30円引き】

東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県限定で、8月12日から25日までの期間、アイス各種を購入すると、次回アイス購入時に使える39円引きクーポンがもらえます。

なお、氷・フローズンパーティー・マチカフェフラッペ・冷凍ペット飲料・冷凍スイーツ・冷凍フルーツ・宅配ギフトは対象外です。

クーポン引換期間は8月12日から31日まで。

ミニストップのキャンペーン

【おにぎり・寿司20円引き】

8月11日から17日までの期間、対象のおにぎりまたは寿司を購入すると、おにぎりまたは寿司が本体価格から20円引きになるクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は8月11日から24日まで。

セブンのキャンペーン

【ビール30円引き】

8月7日から17日までの期間、対象のビールを1本購入するごとに、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●バドワイザー缶（330ml）

●ヒューガルデンホワイト缶（330ml）

●コロナエキストラ缶（330ml）

クーポン利用期間は8月7日から24日まで。

【ポテトチップス30円引き】

8月7日から20日までの期間、対象のカルビーポテトチップスを1個購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●カルビー「ポテトチップス うすしお味」

●カルビー「ポテトチップス のりしお」

●カルビー「ポテトチップス コンソメWパンチ」

●カルビー「ポテトチップス しあわせ濃厚バタ〜」

●カルビー「ポテトチップス サラダ味」

クーポン利用期間は8月7日から27日まで。

【即攻元気ゼリー50円引き】

8月7日から20日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象の即攻元気ゼリーを購入するごとに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●明治「即攻元気ゼリー クエン酸＋」（180g）

●明治「即攻元気ゼリー」（180g）

●明治「即攻元気ゼリー 高麗人参＋」（180g）

クーポン利用期間は8月7日から27日まで。

【リポビタンシリーズ100円引き】

8月7日から20日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象のリポビタンシリーズを購入するごとに、次回使える100円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●大正製薬「リポビタンDスーパー」（100mL）

●大正製薬「リポビタンD8」（100mL）

●大正製薬「リポビタンD11」（100mL）

●大正製薬「リポビタンDプレミアム」（100mL）

クーポン利用期間は8月7日から27日まで。

【セブンカフェスムージー1杯無料】

8月7日から31日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示してセブンカフェスムージーを累計5杯購入するごとに次回使えるセブンカフェスムージー1杯無料クーポンがもらえます。

クーポン利用期間は8月7日から9月7日まで。

【サントリーのお酒10円引き】

8月11日から24日までの期間、対象のサントリーのお酒を1本購入すると、次回使える10円引きクーポンがもらえます。

対象のお酒は以下の通り。

●ザ･プレミアム･モルツ（350ml／500ml）

●ザ･プレミアム･モルツ 香るエール（350ml／500ml）

●ザ・プレミアム・モルツ セブンズエール（350ml／500ml）

「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム」各種は対象外です。

クーポン利用期間は8月11日から31日まで。

【カップヌードルビッグ50円引き】

8月11日から24日までの期間、セブン-イレブンアプリ限定で対象の「カップヌードル ビッグ」50円引きクーポンが毎日1枚もらえます。

クーポン利用対象商品は以下の通り。●日清食品「カップヌードル ビッグ」

●日清食品「カップヌードル シーフードヌードル ビッグ」

●日清食品「カップヌードル カレー ビッグ」

●日清食品「カップヌードル チリトマトヌードル ビッグ」

クーポン利用期間は、配信日を含む2日間です。

【からあげ棒27円引き】

8月13日から17日までの期間、からあげ棒が標準価格から27円引き（税込価格から29円引き）になります。

「からあげ棒（チキチキボーン味）」も対象。一部店舗では「からあげ串27円引き」セールを実施しています。

【カップヌードル・チキンラーメン50円引き】

セブン-イレブンアプリ会員限定で、7のつく日に対象商品の50円引きクーポンが届きます。

8月17日は、対象のカップヌードル・チキンラーメンが50円引きになるクーポンです。

対象商品は以下の通り。

●日清食品「カップヌードル」

●日清食品「シーフードヌードル」

●日清食品「カレーヌードル」

●日清食品「カップヌードル チリトマトヌードル」

●日清食品「チキンラーメンどんぶり」

クーポンの利用期間は8月23日まで。

コンビニ各社のお得なキャンペーン、気になる人はチェックしてみて。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ