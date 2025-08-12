タレントなかやまきんに君（46）が12日、自身が代表を務めるマネジメント事務所の公式サイトを通じ、元マネジャーが会社の資金をだまし取って逮捕されたとする一部報道を受け、声明を発表した。

きんに君をめぐっては、FNNプライムオンラインが同日午後、「【速報】なかやまきんに君の会社から800万円を騙し取った疑い 元マネージャー補助の男を逮捕」との見出しで報道していた。

きんに君の事務所は声明で「本件につき、弊社は警察に対して2024年6月に弊社を被害者とする被害届を提出し、これが受理されるに至っておりました。逮捕の連絡を受け、警察関係者の皆様には深く感謝しております」と報告。なかやまきんに君も「このたびは私事で皆様に心配をおかけし、誠に申し訳ございません。信頼していた元スタッフがこのような行為に及んだことに僕自身大変ショックを受けております」とした。

◇ ◇ ◇

以下、事務所発表全文

なかやまきんに君の報道について

平素は大変お世話になっております。

このたび、一部報道にありました弊社元スタッフの逮捕について御報告申し上げます。

本件につき、弊社は警察に対して2024年6月に弊社を被害者とする被害届を提出し、これが受理されるに至っておりました。逮捕の連絡を受け、警察関係者の皆様には深く感謝しております。

これより刑事裁判の手続が開始する関係もあり、詳細についてはコメントを控えさせていただきますことをご了承ください。

関係者の皆様、応援して下さっている皆様に御心配をおかけすることとなり、心よりお詫び申し上げます。なかやま本人は今後も変わらず仕事に邁進する所存です。

何卒宜しくお願い申し上げます。

以下、なかやまきんに君のコメント

このたびは私事で皆様に心配をおかけし、誠に申し訳ございません。信頼していた元スタッフがこのような行為に及んだことに僕自身大変ショックを受けております。

今後も警察関係者の皆様の捜査などに協力していく所存です。お仕事につきましても、今までと変わらず全力で取り組んで参りますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

2025年8月12日 株式会社333