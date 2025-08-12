　12日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2301枚だった。うちプットの出来高が1597枚と、コールの704枚を上回った。プットの出来高トップは3万4500円の144枚（30円安110円）。コールの出来高トップは4万9000円の116枚（24円高46円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 6　　　+2　　　 3　　54000　
　　29　　　+3　　　 5　　53000　
　　40　　　+2　　　 8　　52000　
　　37　　 +12　　　21　　51000　
　　92　　 +14　　　27　　50000　
　 116　　 +24　　　46　　49000　
　 113　　 +42　　　81　　48000　
　　92　　 +67　　 135　　47000　
　　38　　+135　　 260　　46000　
　　41　　+200　　 435　　45000　
　　16　　　　　　 500　　44500　
　　25　　+310　　 680　　44000　
　　16　　+365　　 830　　43750　
　　15　　+390　　 890　　43500　
　　 3　　+370　　 945　　43250　
　　 4　　+440　　1075　　43000　
　　　　　　　　　　　　　42500　　1410 　　　　　　　35　
　　　　　　　　　　　　　42250　　1175 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　42000　　1055 　　-400　　　11　
　　 3　　　　　　1955　　41500　　 950 　　-350　　　55　
　　 7　　+710　　2295　　41000　　 780 　　-250　　　11　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 730 　　　　　　　14　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 675 　　-215　　　14　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 610 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　40125　　 545 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 565 　　-155　　　45　
　　　　　　　　　　　　　39875　　 525 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39625　　 490 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 465 　　-150　　　24　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 400 　　-125　　　21　
　　　　　　　　　　　　　38625　　 355 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　38375　　 320 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　38125　　 295 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 290 　　 -60　　　80　
　　　　　　　　　　　　　37875　　 255 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 245 　　 -55　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 210 　　 -45　　 115　
　　　　　　　　　　　　　36750　　 200 　　 -30　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　36500　　 180 　　 -35　　　 3　
　　11　　　　　　6490　　36250　　 170 　　 -25　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 160 　　 -30　　　26　
　　　　　　　　　　　　　35500　　 140 　　 -20　　　36　
　　　　　　　　　　　　　35250　　 130 　　 -30　　　16　
　　　　　　　　　　　　　35000　　 125 　　 -40　　　23　
　　　　　　　　　　　　　34750　　 115 　　 -20　　　11　
　　　　　　　　　　　　　34500　　 110 　　 -30　　 144　
　　　　　　　　　　　　　34250　　 105 　　 -15　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　99 　　 -11　　　19　
　　　　　　　　　　　　　33500　　　88 　　 -17　　　 1　