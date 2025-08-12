日経225オプション10月限（12日日中） 3万4500円プットが出来高最多144枚
12日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2301枚だった。うちプットの出来高が1597枚と、コールの704枚を上回った。プットの出来高トップは3万4500円の144枚（30円安110円）。コールの出来高トップは4万9000円の116枚（24円高46円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
6 +2 3 54000
29 +3 5 53000
40 +2 8 52000
37 +12 21 51000
92 +14 27 50000
116 +24 46 49000
113 +42 81 48000
92 +67 135 47000
38 +135 260 46000
41 +200 435 45000
16 500 44500
25 +310 680 44000
16 +365 830 43750
15 +390 890 43500
3 +370 945 43250
4 +440 1075 43000
42500 1410 35
42250 1175 7
42000 1055 -400 11
3 1955 41500 950 -350 55
7 +710 2295 41000 780 -250 11
40750 730 14
40500 675 -215 14
40250 610 4
40125 545 7
40000 565 -155 45
39875 525 3
39625 490 1
39500 465 -150 24
39000 400 -125 21
38625 355 3
38375 320 8
38125 295 5
38000 290 -60 80
37875 255 1
37500 245 -55 7
37000 210 -45 115
36750 200 -30 3
36500 180 -35 3
11 6490 36250 170 -25 2
36000 160 -30 26
35500 140 -20 36
35250 130 -30 16
35000 125 -40 23
34750 115 -20 11
34500 110 -30 144
34250 105 -15 4
34000 99 -11 19
33500 88 -17 1
