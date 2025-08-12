日経225オプション11月限（12日日中） 4万5000円プットが出来高最多32枚
12日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は126枚だった。うちプットの出来高が92枚と、コールの34枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の32枚（3195円）。コールの出来高トップは4万5000円の30枚（285円高745円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 +5 60 50000
2 140 49000
1 +210 505 46000
30 +285 745 45000 3195 32
42000 1425 -365 1
37500 410 15
37000 360 7
33500 150 1
30000 80 1
26000 49 5
25000 41 1
24000 35 3
23000 30 7
22000 27 17
10000 5 -2 2
株探ニュース
