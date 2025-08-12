　12日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は126枚だった。うちプットの出来高が92枚と、コールの34枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の32枚（3195円）。コールの出来高トップは4万5000円の30枚（285円高745円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　+5　　　60　　50000　
　　 2　　　　　　 140　　49000　
　　 1　　+210　　 505　　46000　
　　30　　+285　　 745　　45000　　3195 　　　　　　　32　
　　　　　　　　　　　　　42000　　1425 　　-365　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 410 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 360 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　33500　　 150 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　80 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　49 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　41 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　35 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　30 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　27 　　　　　　　17　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 5 　　　-2　　　 2　


株探ニュース