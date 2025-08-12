13Æü¤«¤é¤Î¶áµ¦¤Ï¤Þ¤¿ÌÔ½ë¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¡µþÅÔ¤Ç37¡îÍ½ÁÛ¡¡¤ªËßµÙ¤ß¤ÏµÞ¤Ê±«¤âÃí°Õ
¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢ÌÀÆü13Æü¤«¤é¤Ï¼¡Âè¤ËÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ëÃÏÅÀ¤âÁý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µþÅÔ¤Ç¤ÏÍè½µ¤Î19Æü(²Ð)¤Ë¤Ï37¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ºÆ¤ÓÇ®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËüÁ´¤ÊÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ªËßµÙ¤ß¤Î¤¢¤¤¤À¤ÏµÞ¤Ê±«¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Âç±«¤Î¤¢¤È¤ÏÌÔ½ë¤¬Ìá¤ë¡¡Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü
13Æü(¿å)¤«¤é¡¢¹âµ¤°µ¤¬À¾ÆüËÜÉÕ¶á¤ÇÀªÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë¤¿¤á¡¢Æü¤´¤È¤ËÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢µþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢13Æü(¿å)¤Ï7Æü¤Ö¤ê¤Ë35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â35¡î°Ê¾å¤¬Â³¤¤¤ÆÍè½µ¤Î19Æü(²Ð)¤Ë¤Ï37¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Âçºå¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢14Æü(ÌÚ)°Ê¹ß¤Ï35¡î°Ê¾å¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤¬ºÆ¤Ó¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢ËüÁ´¤ÊÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£²°³°¤Ç¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢°û¤ßÊª¤ò½½Ê¬¤Ë½àÈ÷¤·¡¢Æü±¢¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤Þ¤¹¡£µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¡¢ÇÀºîÊª¤ä²ÈÃÜ¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»È¤¨¤ë!Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¥°¥Ã¥º
½ë¤¤¤Ê¤«³°¤Ç²á¤´¤¹»þ¤Ë¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡ ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ä¿åÅû¤ËÆþ¤Ã¤¿°û¤ßÊª(¿å¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É)¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤¹¤°¿åÊ¬Êäµë¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢±öÊ¬¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ä±öÊ¬¤Î´Þ¤Þ¤ì¤¿°»¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÂçÎÌ¤Î´À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¤ï¤ì¤¿±öÊ¬¤ò¡¢¼ê·Ú¤ËÊäµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ Æü»±¤äË¹»Ò¤Ç¡¢Æüº¹¤·¤Î½ë¤µ¤ò¼×¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£À²¤ì¤¿Æü¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¶á¤¤½ê¤Û¤Éµ¤²¹¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢ÇØ¤ÎÄã¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤è¤ê¤â½ë¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ë¤È¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ç³°ÀþÂÐºö¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£Ë¹»Ò¤Ï¡¢»þ¡¹¤Ï¤º¤·¤Æ¡¢´À¤ò¾øÈ¯¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³¤´ß¤Ê¤ÉÆü±¢¤Î¤Ê¤¤½ê¤Ç¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æü¤è¤±¥Æ¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Æü±¢¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ Àð»Ò¤ä¤¦¤Á¤ï¡¢·ÈÂÓÀðÉ÷µ¡¤â¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£ÎÃ¤·¤¤É÷¤Ç¡¢ÂÎ¤òÎä¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ ÎäµÑ¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÎäµÑ¥°¥Ã¥º¤â¡¢¾å¼ê¤ËÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Í¥Ã¥¯¥¯¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢ÂÀ¤¤·ì´É¤¬ÂÎ¤ÎÉ½ÌÌ¶á¤¯¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ó¸µ¤òÎä¤ä¤¹¤¿¤á¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÝÎäºÞ¤äÉ¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤Ë¤¯¤ë¤ß¡¢ÂÎ(¼ó¡¢ÏÆ¤Î²¼¡¢ÂÀ¤â¤â¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ê¤É)¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¡¢Îä¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥¹¥«¡¼¥Õ¤ä¥Ð¥ó¥À¥Ê¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¿å¤ÇÇ¨¤é¤·¤Æ¼ó¤äÆ¬¤Ë´¬¤±¤Ð¡¢¿å¤¬¾øÈ¯¤¹¤ë»þ¤Ë¤Þ¤ï¤ê¤ÎÇ®¤òÃ¥¤¦¤¿¤á¡¢ÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤½ê¤Ç¤³¤Þ¤á¤ËµÙ·Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¡Ö¿åÊ¬¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë?¡×¡Ö¾¯¤·µÙ¤ó¤À¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤è¡×¤Ê¤ÉÀ¼¤ò¤«¤±¹ç¤¦¤³¤È¤â¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªËßµÙ¤ß(16Æü)¤Î¤¢¤¤¤À¤ÏµÞ¤Ê±«¤Ë¤âÃí°Õ
13Æü(¿å)¤ÏÆüº¹¤·¤¬Ìá¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¸á¸å¤Ï±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ãæ¹ñ»³ÃÏ¤Î¼þÊÕ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿±«±À¤¬ËÌÀ¾¤ÎÉ÷¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¡¢µþºå¿À¤Ê¤É»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤âÄÌ¤ê±«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ËÃ¼¤Ë¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÊè»²¤ê¤Ê¤É¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï¡¢µ¢¤ê¤Ë±«¤Ë¤¢¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦ÀÞ¤ê¾ö¤ß¤Î»±¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
14Æü(ÌÚ)°Ê¹ß¤â¡¢µ¤²¹¤Î¾å¤¬¤ë¸á¸å¤Ï»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë±«¤äÍë±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤Î±«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»³¤äÀî¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤ò·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¶õÌÏÍÍ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£