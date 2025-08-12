勤次郎、上期経常が2.6倍増益で着地・4-6月期も2.4倍増益

勤次郎 <4013> [東証Ｇ] が8月12日大引け後(16:55)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比2.6倍の7.3億円に急拡大し、通期計画の12.8億円に対する進捗率は56.9％となり、5年平均の54.9％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益は前年同期比23.7％増の5.5億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比2.4倍の3.8億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の14.5％→28.6％に急上昇した。



株探ニュース

