ナイキ　エア　フォース　１　’０７　ＦＯＲ３ＶＥＲ　ＧＩＡＮＴＳ（球団提供）

写真拡大

　巨人は、長嶋茂雄終身名誉監督の追悼グッズとして、「ナイキ　エア　フォース　１　’０７　ＦＯＲ３ＶＥＲ　ＧＩＡＮＴＳ」を、８月１５日１０時から数量限定で予約販売すると発表した。巨人公式オンラインストアで取り扱う。

　長嶋さんの功績にふさわしく、ナイキの不動の人気モデル「エア　フォース　１　’０７」に、追悼試合のキービジュアルのコピー「ＦＯＲ３ＶＥＲ」をあしらった特別モデル。付属品として、オリジナルのシューズボックスや、好みのカスタマイズを楽しめるオリジナルシューレースとデュブレセットが用意されている。詳細は球団公式ホームページまで。

【商品情報】

・ナイキ　エア　フォース　１　’０７　ＦＯＲ３ＶＥＲ　ＧＩＡＮＴＳ（２４．０〜３０．０ｃｍ）　　３３，０００円

・ナイキ　エア　フォース　１　’０７　ＷＭＮＳ　ＦＯＲ３ＶＥＲ　ＧＩＡＮＴＳ（２２．０〜２７．５ｃｍ）　　３３，０００円

【購入特典】

・オリジナルシューズボックス

　天面にキービジュアルのコピー「ＦＯＲ３ＶＥＲ」を、内側にはキービジュアルをデザイン。

・オリジナルシューレースとデュブレセット

オリジナルシューレースには「我が巨人軍は永久に不滅です」を意味する「ＯＵＲ　ＧＩＡＮＴＳ　ＷＩＬＬ　ＬＩＶＥ　ＦＯＲＥＶＥＲ」を、デュブレには栄光の背番号「３」をデザイン。

〈１〉シューレース／ホワイト＆デュブレ／ブラック、〈２〉シューレース／ブラック＆デュブレ／シルバーの２セットを付属