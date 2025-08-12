巨人は、長嶋茂雄終身名誉監督の追悼グッズとして、「ナイキ エア フォース １ ’０７ ＦＯＲ３ＶＥＲ ＧＩＡＮＴＳ」を、８月１５日１０時から数量限定で予約販売すると発表した。巨人公式オンラインストアで取り扱う。

長嶋さんの功績にふさわしく、ナイキの不動の人気モデル「エア フォース １ ’０７」に、追悼試合のキービジュアルのコピー「ＦＯＲ３ＶＥＲ」をあしらった特別モデル。付属品として、オリジナルのシューズボックスや、好みのカスタマイズを楽しめるオリジナルシューレースとデュブレセットが用意されている。詳細は球団公式ホームページまで。

【商品情報】

・ナイキ エア フォース １ ’０７ ＦＯＲ３ＶＥＲ ＧＩＡＮＴＳ（２４．０〜３０．０ｃｍ） ３３，０００円

・ナイキ エア フォース １ ’０７ ＷＭＮＳ ＦＯＲ３ＶＥＲ ＧＩＡＮＴＳ（２２．０〜２７．５ｃｍ） ３３，０００円

【購入特典】

・オリジナルシューズボックス

天面にキービジュアルのコピー「ＦＯＲ３ＶＥＲ」を、内側にはキービジュアルをデザイン。

・オリジナルシューレースとデュブレセット

オリジナルシューレースには「我が巨人軍は永久に不滅です」を意味する「ＯＵＲ ＧＩＡＮＴＳ ＷＩＬＬ ＬＩＶＥ ＦＯＲＥＶＥＲ」を、デュブレには栄光の背番号「３」をデザイン。

〈１〉シューレース／ホワイト＆デュブレ／ブラック、〈２〉シューレース／ブラック＆デュブレ／シルバーの２セットを付属