山崎実業の高さ・角度自在なスタンドで、快適なゲーム姿勢の最適解見つけてね
楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。
現在、「高さと角度が調節できるゲーム機器＆タブレットスタンド スマート」や「可動式デスク下ゲーム機ホルダー スマート」など、ゲーム機器の収納がスマートにできる山崎実業（Yamazaki）のアイテムがお得に登場しています。
ゲームや動画視聴が快適に。山崎実業の「高さと角度が調節できるゲーム機器＆タブレットスタンド スマート」がお得
自分好みの高さと角度に調節してゲームや動画視聴が気軽に楽しめる、山崎実業（Yamazaki）の「高さと角度が調節できるゲーム機器＆タブレットスタンド スマート」がポイント5倍で販売中です。
本体上部の置き場は広く、Nintendo Switchやタブレットの設置OK。高さは40.8〜65.8cmまで調節でき、快適な姿勢をキープしながらゲームが遊べます。充電ケーブル用のフックも完備。収納したまま充電もできるから、長時間のゲームプレイも安心です。
ヘッドホンやコントローラーを一緒に収納できて便利です。置き台は角度を変えられるので、干渉せずに収納可能。デスク上やテレビ周辺がすっきりする便利アイテムですよ。
山崎実業の「可動式デスク下ゲーム機ホルダー スマート」がポイント5倍。デスク下を有効活用できる優れモノが登場
デスク下にPlayStation 5といった家庭用ゲーム機を収納できる、山崎実業（Yamazaki）の「可動式デスク下ゲーム機ホルダー スマート」もポイント5倍とお買い得です。
可動式の固定ホルダーが備わっており、ゲーム機のサイズに合わせて位置を調整できるのが特長。ホルダーは斜めに固定でき、耐荷重は約5kgなのでさまざまな形状のゲーム機に対応しています。
デスク下に浮かせて収納できるので、ほこりが溜まりにくく床の掃除もラクラク。コントローラーやヘッドセットが置けるフック付き。必要なアイテムをひとまとめに収納できますよ。
整理整頓がはかどる引き出し付きのモニター台が登場！ 山崎実業の便利アイテムがお買い得ですよ
PCモニター下のデッドスペースを有効活用できる新作PCモニター台が超特価。山崎実業（Yamazaki）の「ゲームコントローラーも入る引き出し付きモニター台 タワー」が今だけポイント5倍ですよ。
ノートや文房具、PC周辺機器に加えて、ゲームコントローラーも入る広さが◎。引き出しの奥は穴があいた設計になっており充電ケーブルを通せるので、出し入れが最小限で済みますよ。
キーボードは引き出し下のスペースに収納可能。位置を簡単に調節できる仕切りとマグネット内蔵のケーブルホルダーが2個付属しているから、ごちゃごちゃしがちなデスク上がキレイになりますよ。
最強ノイキャンで感動の体験を。Boseの「QuietComfort Ultra Earbuds（第2世代）」が早速ポイント10倍
強力なノイズキャンセリング性能とパワフルな重低音が魅力的な、Bose（ボーズ）のワイヤレスイヤホン「QuietComfort Ultra Earbuds（第2世代）」が登場。8月7日に発売したばかりの本商品が、早速ポイント10倍とお得です。
CustomTuneテクノロジーを搭載し、聴く人に合わせてサウンドパフォーマンスとノイズキャンセリングを最適化。周囲の音を取り入れるアウェアモードなどシーンに合わせた使い方も楽しめます。
ボーズイマーシブオーディオによって、映画館にいるような臨場的のある音楽体験を叶えます。AIを活用したバックグラウンドノイズ抑制機能で、マイク通話もクリア。最長6時間も再生できる長寿命バッテリーも◎です。
最大24時間再生可能なバッテリー搭載。Boseの「QuietComfort Ultra Headphones」が20％ポイント還元
優れたノイズキャンセリング機能を搭載。周囲の音を気にせず音楽や作業に集中できる、Bose（ボーズ）のワイヤレスヘッドホン「QuietComfort Ultra Headphones」が20％ポイント還元中。
約253gの軽量設計と柔らかい素材を使用したイヤーパッドとヘッドバンドは、長時間装着しても疲れにくいのがポイント。2台の機器に同時接続できるマルチポイント対応で、スマホからノートPCへの切り替えもスムーズに行えます。
CustomTuneテクノロジーは、耳の特性に合わせて理想のバランスになるようにサウンドを自動で調節。あなただけの音楽体験を実現します。最長24時間も連続で使用できるバッテリーもGOODですよ。
その他にもお買い得商品が多数！ 最大50%ポイント還元も
