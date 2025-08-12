ÀîºêF¤ÎÂç¹õ¥³¡¼¥Á¤¬³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤Ö¡Ö¥·¥å¡¼¥ÈÎý½¬¤·¤Æ¤ó¤Î¤«¡©¡×¤Î¶µ¤¨¤Ç³øËÜFC¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤Ø
¡¡J1Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÎÂç¹õ¾»Ö¥³¡¼¥Á¡Ê45¡Ë¤¬10Æü¤Ë81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£12Æü¤ËÀîºê»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Îý½¬¸å¤ËÂÐ±þ¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¸Î¿Í¤¬ÀßÎ©¤·¤¿³øËÜFC¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î¥¨¡¼¥¹¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¸½Ìò»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö³øËÜ¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡£´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡£ÅÀ¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¡¢FW¤ÏÅÀ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¡¢»×¹Í¤Ï¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¹õ¥³¡¼¥Á¡£·«¤êÊÖ¤·³Ý¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¤ªÁ°¡¢¥·¥å¡¼¥ÈÎý½¬¤·¤Æ¤ó¤Î¤«¡©¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Îý½¬¤ò½Å¤Í¤ÆÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤¿Ì¾¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¡ÖËèÆü¤·¤í¡×¤È¤¤¤¦¶µ¤¨¤ò¼õ¤±¡ÖËèÆü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¤¬ÄË¤¯¤Ê¤¤»þ¤ÏËèÆü¡£µï»Ä¤ê¤Ç¡£¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£²¸»Õ¤Î¤¢¤È¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¸½Ìò»þÂå¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½Àï¤ò´Þ¤á¤ÆÄÌ»»222ÆÀÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡¡³øËÜ¤µ¤ó¤¬ÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿³øËÜFC¡¢GÂçºå¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÉé¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤²¤È¤«¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÈ´¤±¤È¡£¸Ä¿Í¤¬¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Áª¼ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¾¡¤Á¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÃúÇ«¤Ë¤ä¤ì¤È¡×¡£¤½¤ó¤Ê´Ä¶¤«¤éµÜËÜ¹±Ì÷¤ä°ðËÜ½á°ì¤é¿ô¡¹¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçºåÉÜËÃæ»Ô¤Î¼Â²È¤È³øËÜ¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬350¥á¡¼¥È¥ë¤°¤é¤¤¡£¼«Å¾¼Ö¤Ç2Ê¬¤°¤é¤¤¤Îµ÷Î¥¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥ª¥Õ¤Ë¤Ï²È¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¡£ºÇ¸å¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤âÌó1Ç¯Á°¤Î¼«Âð¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ó¤À¡£