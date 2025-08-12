Æü¸þºä46ÉÙÅÄÎë²Ö¡¢8Ç¯´Ö¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯2Ç¯Á°¡×Æó´üÀ¸¤Î´Ø·¸¤¬ÊÑ²½¤·¤¿»þ´ü¡¦ÍýÍ³¤âÌÀ¤«¤¹¡Ú¡ÖÎë²Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/12¡Û¡Ú8·î5ÆüÈ¯Çä 1st¼Ì¿¿½¸¡ÖÎë²Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡×¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¡Û
Æü¸þºä46¤ÎÆó´üÀ¸¡¦ÉÙÅÄÎë²Ö¡Ê¤È¤ß¤¿¡¦¤¹¤º¤«¡¿24¡Ë¤Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ8Ç¯´Ö¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¿´¶¤ä¡¢³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆ±´ü¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46ÉÙÅÄÎë²Ö¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£ºÝÎ©¤Ä¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¡ß¥ß¥Ë¾æ»Ñ
ËÜ¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢Â´¶È¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿ÉÙÅÄ¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥é¥ó¥É½£¤òÎ¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¡£ÍÛ¸÷¹ß¤êÃí¤°¥´¡¼¥ë¥É¥³¡¼¥¹¥È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢³¤´ß±è¤¤¤òËÌ¾å¡£¡Ö³Ú±à¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÈþ¤·¤Åç¡¢¡Ö¥¯¥¬¥ê¡×¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£ÍºÂç¤ÊÉ÷·Ê¤Ë¤Ï¤·¤ã¤®¡¢¿´¤«¤éÎ¹¤ò³Ú¤·¤àÉÙÅÄ¤ÎÁÇ´é¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê°ìºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂçÃÀ¤Ê¿åÃå»Ñ¤ä½é¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÈþ¤·¤¤¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¡¢Ì´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿½¸¤Ç¡¢¿ÈÄ¹165cm¡¢¥°¥ë¡¼¥×ºÇ¶¯¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»¸Á³¤Èµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½ 6·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢14th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLove yourself!¡×È¯ÇäµÇ°ÇÛ¿®¥ß¥Ë¥é¥¤¥ÖÆâ¤Ë¤ÆÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÉÙÅÄ¤µ¤ó¡£¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤«¤é¿ô½µ´Ö·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÉÙÅÄ¡§7·î23Æü¤Ë¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖSuzuka Tomita (Hinatazaka46) One Last Live on MTV¡×¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡Ê¢¨¼èºà¤Ï¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÁ°¡Ë¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Â´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¼Â´¶¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Â´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç³èÆ°¤ò¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÄÁ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¡ÈÇÛ¿®¤ÇÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¿§¡¹¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¦¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¡Ä¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ÎºÇ¸å¤Ë¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¡ÈÆü¸þºä46¤Î²ÎÉ±¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É²Î¾§ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÉÙÅÄ¤µ¤ó¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙÅÄ¡§°ÊÁ°¡¢ÀèÇÚ¤ÎóîÆ£µþ»Ò¤µ¤ó¤¬¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÌ´¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Æü¸þºä46¤Î²»³Ú¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤â¤Ã¤ÈÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ ¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþ¤«¤é¤ÎÌó8Ç¯´Ö¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦½ÐÍè»ö¤ä»þ´ü¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉÙÅÄ¡§´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢2Ç¯Á°¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥ô¥£¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡×¤Ç¤¹¡£¸µ¡¹¡¢¤¢¤Þ¤ê¡Ö¤ª¼Çµï¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¿ô¥ö·î´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÈÂæËÜ¤È¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤È¸þ¤¹ç¤¦´ü´Ö¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡Ä¡£¿É¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¼«Ê¬¤âÊÑ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿´ü´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¸Ä¿Í¤Î³èÆ°¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÉÙÅÄ¡§¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ä¥¢¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎÀé½©³Ú¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È°ã¤¦»þ´ÖÂÓ¤Ë1¿Í¤Ç¥À¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¿·¶Ê¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶õµ¤´¶¤òÂ·¤¨¤ë¤Î¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Â·¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í¥¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÂ¦¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤Î´ü´Ö¤Ï¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×³°¤Î³èÆ°¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚÊý¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ±´ü¤ÇÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢²¿¤È¤«¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ÉÙÅÄ¤µ¤ó¤È¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ç¥å¥ª¡¦¡È²Ö¤Á¤ã¤ó¥º¡É¤È¤·¤ÆÆü¸þºä46¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÅÙ¡¹ÃÆ¤¸ì¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¾¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿®Íê´Ø·¸¤äå«¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÙÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤«¡©
ÉÙÅÄ¡§µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â²ñ¤¦»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤è¤¯¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ Â¾¤ÎÆó´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊý¤«¤é¤â¡ÖºÇ¶á¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç²ñ¤¦»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æó´üÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤Î´Ø·¸À¤Ë¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÉÙÅÄ¡§Â´¶È¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±´ü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¸åÇÚ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æó´üÀ¸¤¬¤è¤ê°ìÃ×ÃÄ·ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æó´üÀ¸¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Æ±´ü¤Ç°ìÃ×ÃÄ·ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¸ÄÀ¤Ç¤â¤¢¤êÎÉ¤µ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»°´üÀ¸¡¢»Í´üÀ¸¤¬´ü¤´¤È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤ò¿È¶á¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç°ì´üÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤´Â´¶È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÆó´üÀ¸¤â1ÈÖ¾å¤È¤·¤Æ¡¢1²ó¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡¢´Ø·¸À¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡È¤³¤¦¤·¤è¤¦¡É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æó´üÀ¸Æ±»Î¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ºÇ¸å¤Ë¡¢Ì´¤òÄÉ¤¦¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢ÉÙÅÄ¤µ¤ó¤¬º£»×¤¦¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£2021Ç¯¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤¿ºÝ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤òÁ¶¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙÅÄ¡§¿§¤ó¤ÊÌ´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1¸Ä¤ÎÌ´¤Ë¸Ç¼¹¤»¤º¡¢Âç¤¤ÊÌ´¤«¤é¾®¤µ¤ÊÌ´¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¤É¤ì¤«¤¬³ð¤Ã¤¿¤é¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¡Ö³°ÈÖÁÈ¤Ë1¿Í¤Ç½Ð¤¿¤¤¡×¤È¤«¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤«¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¡È¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡É¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¿É¤¤¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£¡ÖÆ¨¤²¤Æ¤âÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÆ¨¤²¤º¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Ë¿É¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¿¦¶È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿Â´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡¢8Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¤Ç¡Ö»ä¤ÏÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²áÄø¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¤¹¡£Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÀ¸¤¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÅÓÃæ¤ÇÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÉÙÅÄ¡§ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÌµÍý¤ËÆ§¤óÄ¥¤í¤¦¤È¤Ï¤»¤º¤Ë1²óÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£1²óÀÞ¤ì¤Æ¡¢µã¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦¥À¥á¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¥À¥á¤Ê¼«Ê¬¤ò1²óÇ§¤á¤ë¡£¤³¤³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤éµÕ¤Ë¤¹¤´¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¾¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤â¼¡¤ÎÆü¤Ë¤ÏËº¤ì¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Íî¤Á¹þ¤à¤È¤¤Ï»×¤¤ÀÚ¤êÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ÁÇÅ¨¤Ê¤ªÏÃ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
PHOTO¡§ÌðÂôÎ´Â§
2001Ç¯1·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹¤Ï165.2cm¡¢°¦¾Î¤Ï¤¹¡¼¤¸¡¼¡£2017Ç¯8·î¤Ë¡Ö¤±¤ä¤ºä46ÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢2018Ç¯¤è¤ê¡¢¤±¤ä¤ºä46¡Ê¤Î¤Á¤ÎÆü¸þºä46¡ËÆó´üÀ¸¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¶þ»Ø¤Î²Î¾§ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥ô¥£¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ËÆâ¤ÎÌ¾Êª´ë²è¡Ö¥µ¥Ó¤À¤±¥«¥é¥ª¥±¡×¤Ç¡¢½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¤òÃ£À®¡£2025Ç¯¤Ë¤âÆü¸þºä46¹â¶¶Ì¤ÍèÆú¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×Àµ¤·¤¯¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤È¥¿¥Ã¥°¤ÇÃ£À®¤·¡¢¥½¥í¡¢¥¿¥Ã¥°¤È¥¢¥¤¥É¥ë½é¤Î2´§¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£2025Ç¯5·î3Æü¡¢14th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLove yourself!¡×¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Æü¸þºä46¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
